Ryska attacker mot Ukraina: Minst sju dödade i nattens bombningar

Under natten mot tisdagen slog ryska styrkor till mot flera ukrainska städer med ballistiska robotar och drönare. Minst sju personer dödades och dussintals skadades i Kiev, Dnipropetrovsk och Charkiv. Ett lägenhetshus träffades i Kiev och människor befaras vara fast under rasmassorna.

Under natten mot tisdagen utsattes flera ukrainska städer för omfattande ryska attacker med ballistiska robotar och drönare. I huvudstaden Kiev dödades tre personer och 29 skadades, däribland två barn, enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning.

Ett nio våningar högt lägenhetshus träffades och preliminära uppgifter indikerar att människor kan vara fast under rasmassorna. Räddningspersonal arbetar intensivt för att lokalisera överlevande, men insatserna försvåras av fortsatt beskjutning och risk för ytterligare attacker. Myndigheterna har uppmanat invånarna att söka skydd i skyddsrum och undvika onödiga resor. I Dnipropetrovskregionen rapporteras fyra dödade och 16 skadade efter att flera byggnader träffats.

Guvernören Oleksandr Hanzja beskriver läget som allvarligt och meddelar att räddningsarbete pågår. Samtidigt i Charkiv har tio personer, inklusive ett elvaårigt barn, skadats när ballistiska robotar och drönare slog ned i staden. Borgmästaren Ihor Terechov uppger att flera infrastrukturanläggningar har skadats och att energiförsörjningen till delar av staden har påverkats. Attackerna har lett till att strömavbrott och kommunikationsstörningar rapporterats från flera områden.

Dessa attacker kommer efter att USA:s president Donald Trump meddelat att både Israel och Hizbollah gått med på att upphöra med fientligheterna, vilket skapat en osäker geopolitisk situation. Iran har också avbrutit kontakterna med USA, vilket har påverkat de globala marknaderna negativt. Stockholmsbörsen sjönk med 1,6 procent till följd av oron. Samtidigt pågår diplomatiska ansträngningar för att minska spänningarna i Mellanöstern, men utvecklingen i Ukraina visar att konflikten där fortsätter med oförminskad styrka.

Internationella organisationer fördömer attackerna och kräver att Ryssland omedelbart upphör med sina militära operationer mot civila mål. Humanitära hjälporganisationer förbereder sig för att ge stöd till de drabbade regionerna, där antalet offer förväntas stiga





