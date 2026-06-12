Ryska drönarattacker: Dödad i Sumy och ukrainsk offensiv mot Krim-isolering och ryska mål

En 44-årig kvinna har dödats i ryska drönarattacker mot Sumy medan en annan skadades allvarligt. Samtidigt intensifierar Ukraina attacker mot rysk infrastruktur, inklusive oljeraffinaderier och militära baser, för att isolera Krim och minska rysk logistik. Zaporizjzja kärnkraftverk drabbades av elavbrott efter attack, och nya ryska militärbaser nära Finland observeras. Zelenskyj inbjuden till G7-toppmöte.

Ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy har lett till att minst en person har dödats, en 44-årig kvinna, medan en annan kvinna, 33 år, skadades allvarligt.

Detta meddelade chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov, på Telegram. Samtidigt har Ukraine genomfört upprepade angrepp mot broar som förbinder den ryskockuperade Krimhalvön med regionen Cherson, med syftet att isolera Krim från andra rysk kontrollerade områden, enligt Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system. Ukraina har också bekräftat att landets styrkor attackerat ett oljeraffinaderi i det ryska Afipsky i Krasnodar-regionen, där en stor brand utbröt efter attacken, och anläggningar med koppling till drönarproduktion.

Ryska myndigheter hävdar att vrakdelar från en drönare träffade en gasledning till ett bostadsområde. Ytterligare raffinaderier, som Kujbysjev i Samara, har också angripits, vilket leder till hela produktionsstopp. I andra delar av kriget har Ukraina rapporterat att de skjöt ner cirka 4 000 Shahed-drönare under maj, en ökning med 27 procent från föregående månad, och att de har slagit mot cirka 180 000 ryska mål under samma period.

En ny rysk militärbas byggs i byn Novaja Vilga i Karelen, nära gränsen till Finland, enligt den finske militärexperten Marko Eklund, som bedömer att basen kan hysa mellan 4 000 och 6 000 soldater. Ukraina har också attackerat en konvoj med 50 ryska lastbilar på Krim som fraktade ammunition och bränsle. Vidare har ett anfall kapat elförsörjningen till Zaporizjzja kärnkraftverk, Europas största, som är under rysk kontroll, utan att förhöjd radioaktivitet registrerats; dieselaggregat används nu för viktiga funktioner.

IAEA har meddelat att anfallet riktades mot en närliggande transformatorstation. Det är oklart vem som ligger bakom attacken. Dessutom har ett ryskt anfall mot ett lägenhetshus i Pavlohrad i östra Ukraina skadat minst tolv personer, en av dem allvarligt. På den diplomatiska fronten planerar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att delta på G7-toppmötet i Evian, Frankrike, 15-17 juni, enligt den franske presidenten Emmanuel Macron, som betonar vikten av att återuppbygga konsensus inom G7 gällande stöd för Ukraina.

Zelenskyj kommer att träffa ledare från Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade arabemiraten för attdiskutera kriget i Mellanöstern. Slutvis har ukrainska drönare attackerats över Moskva- och Leningradregionerna nästan dagligen, och natten till måndag träffades ett tåg på väg till Simferopol på Krim, vilket ledde till att all tågtrafik på halvön stoppades





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Ryssland Ukraina Drönarattacker Sumy Krim Oljeraffinaderi Zaporizjzja Kärnkraftverk G7 Zelenskyj

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