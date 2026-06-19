Ryska drönarattacker motcivila fartyg i Svarta havet kräver dödsoffer

En person dödades och flera skadades när ryska drönare attackerade två civila fartyg i Svarta havet, meddelande från ukrainsk vice premiärminister. Samtidigt eskalera inbördeskriget mellan Ukraina och Ryssland med attacker mot Moskva och hot om vedergällning.

En person har omkommit och flera är skadade efter att ryska drönare attackerade två civila fartyg i Svarta havet, enligt ukrainska officiella källor. Ukraina s vice premiärminister Oleksij Kuleba meddelade på Telegram att en besättningsmedlem på ett Panamaflaggat fartyg dödades och två andra skadades, en av dem allvarligt.

Dessutom träffades ett fartyg med flagg från Saint Kitts och Nevis, vilket resulterade i tre skadade besättningsmedlemmar. Kuleba beskriver attacken som ytterligare ett bevis på att Ryssland för ett krig mot sjöfartsfriheten, den internationella handeln och global livsmedelssäkerhet. Detta inträffar mot bakgrund av eskalation i konflikten mellan Ukraina och Ryssland, där Ukraina har genomfört attacker mot mål i Moskva, inklusive ett oljeraffinaderi, samtidigt som Moskva hotar med omfattande vedergällning.

Under natten mot torsdagen genomfördes en ukrainsk drönarattack mot Moskva, där dussintals drönare sägs ha riktats mot huvudstaden och ett oljeraffinaderi. Ryska myndigheter uppger att luftförsvaret skjutit ner hunnundravis drönare, men sociales medier visar bilder på explosioner och en brand vid raffinaderiet. I sammanhanget uppger ryska källor att en person dödats i ett separat ukrainskt anfall mot gränsstaden Belgorod. Dessutom attackerades flera städer i Ukraina under natten, inklusive Kiev som utsattes för en robotattack.

I Sumy rapporteras enpersons död. Krigsförloppet har väckt starka internationella reaktioner, särskilt efter att en katedral i Kiev sattes i brand. På den diplomatiska fronten trycker Italiens premiärminister Giorgia Meloni för att en sändebud från en medelstor EU-medlem ska föra unionsens talan vid direkta förhandlingar med Ryssland. Samtidigt har EU:s rådsordförande António Costa haft kortfattad diplomatisk kontakt med ryska Kreml, enligt en EU-tjänsteman





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Ryssland Ukraina Drönarattacker Svarta Havet Oljeraffinaderi Moskva Kiev Sjöfart Handel Säkerhet

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