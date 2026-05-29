Ryska drönarattacker och västerländskt vapensupport ökar spänningarna i Östasien och Östersjöregionen

Flera ryska drönarattacker mot handelsfartyg, infrastruktur och civila mål har drabbat både Ukraina och grannländer. Samtidigt har Sverige och USA lovat mer luftförsvar, inklusive Gripen‑plan och Patriot‑system, medan NATO omorganiserar styrkor i Östersjöregionen.

Ukraina står åter en gång i centrum för en rad dödliga och dramatiska händelser som involverar ryska drönarattacker , svarande väpnat stöd från väst och nya militära samarbeten i Östersjöregionen.

På fredagsmorgonen rapporterade ukrainska myndigheter att tre utrikes handelsfartyg hade träffats av ryska drönare i Svarta havet. Attacken, som inträffade under natten, bekräftas av Bloomberg och visar på den fortsatta hotbilden mot både civila och kommersiella mål i området. Samtidigt har en brand brutit ut i bränsledepåer i den ryska Yaroslavl-regionen, norr om Moskva, efter ett ukrainskt drönaranfall.

Guvernören i regionen uppgav på Telegram att släckningsarbetet pågår och att inga personskador har rapporterats, men händelsen understryker den eskalerande konfliktnivån som nu även når ryska inre territorier. I Rumänien har ett ryskt drönaravtryck slagit mot taket på ett flerfamiljshus, vilket ledde till att landets försvarsdepartement kontaktade NATO:s generalsekreterare med en begäran om att påskynda leveransen av antidrönarraketer för att stärka det nationella luftförsvaret. Händelserna har också haft en tragisk mänsklig följd.

I den ryskockuperade delen av Donetsk har en ukrainsk drönarattack gjort tre reparatörer, som arbetar med vattenförsörjning, till offer. Enligt den lokala ledaren Denis Pusjilin avled de män som utförde underhåll på kritisk infrastruktur. Dessutom har två kvinnor, en i femtio- och en i åttiotalet, skadats i en rysk attack mot regionen Zaporizjzja under natten, enligt den lokala guvernörens uttalande.

Dessa förluster återigen belyser den stora mänskliga kostnaden som kriget medför för befolkningen i både ockuperade och fria områden i Ukraina. Det diplomatiska trycket på västerländska länder att leverera mer avancerade luftförsvarssystem har ökat. Två amerikanska kongressledamöter, senatorerna Richard Blumenthal och Jim Himes, har offentligt begärt att USA ska öka leveranserna av luftförsvarsmissiler till Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj har nyligen skrivit till den tidigare amerikanska presidenten Donald Trump och begärt Patriot‑system för att kunna stå emot de ryska drönar‑ och missilangreppen. Samtidigt har Sverige tagit ett historiskt steg genom att offentliggöra att de donerar sexton JAS Gripen C/D‑flygplan till Ukraina, samt möjliggör ett framtida inköp av upp till tjugo Gripen E/F‑plan.

Statsminister Ulf Kristersson, som höll pressmöte med Zelenskyj på Upplands flygflottilj i Uppsala, betonade att luftförsvaret är Ukrainas mest kritiska behov och att de donerade planerna kommer att ersättas av nyare modeller i den svenska försvaret. Den svenska regeringens engagemang följs av en bred politisk enighet, där både Socialdemokraterna och Centerpartiet uttrycker stöd för leveranserna och ser dem som en del av ett långsiktigt samarbete med allierade.

I takt med att NATO intensifierar sin närvaro i Östersjöregionen har Tyskland och Nederländerna meddelat att den gemensamma första tysk‑nederländska kåren (1GNC) från sommaren ska ansvara för ledningen av NATO‑styrkor i Estland och Lettland. Detta innebär en omorganisation av befälsstrukturen som tidigare låg i Stettin, Polen, och stärker den kollektiva försvarsförmågan i den nordöstra delen av den allierade fronten.

Sammanlagt speglar de senaste händelserna en dynamisk och komplex bild av en pågående konflikt där militära, politiska och humanitära dimensioner flätas samman. Konflikten fortsätter att forma säkerhetspolitiska prioriteringar i både Ukraina och hela den bredare euro‑atlantiska regionen, med nya beslut om vapendonationer, drönarförsvar och internationella samarbeten som svar på den eskalerande hotbilden från Ryssland





