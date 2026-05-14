Den nya ryska lagen kritiseras från ukrainskt håll. Detta beslut kan beskrivas med två ord: aggressiv laglöshet. Genom att bevilja sig själv obegränsad rätt att använda ryska ockupationsstyrkor utanför landet under förevändning att påstås skydda ryska medborgare erkänner Putin i praktiken att aggression har blivit normen i rysk statspolitik, säger ukrainska utrikesministeriets talesperson Heorhii Tykhyi till Politico. Det finns en rädsla inom EU att Putin kan se de närmaste åren som den perfekta tiden att testa västvärldens engagemang för Nato. Förra månaden varnade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att de baltiska länderna kan bli Moskvas nästa måltavla om Ukraina inte får tillräckligt stöd. Dumans nya lagförslag är en bekräftelse på "ytterligare militarisering av rysk politik", enligt Tykhyj. - Duman har beslutat att gå till historien som en fabrik för legalisering av ockupation och terror, säger Tykhyj.

Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅNEnligt lagförslaget kommer Moskva att ha laglig rätt att skicka trupper utomlands för att "skydda ryska medborgare" som grips, utreds, ställs inför rätta eller "blir illa behandlade" av utländska stater, internationella domstolar och organisationer.

- Västerländsk rättvisa har förvandlats till en repressiv maskin för att slå ner på beslut som inte överensstämmer med de som fattats av europeiska tjänstemän. Under dessa omständigheter är det viktigt att göra allt för att skydda våra medborgare utomlands, säger Vjatjeslav Volodin, ordförande för ryska duman





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Ukraine International Relations Rights Legalization Of Occupation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryska kommanditbolag kringgick penningtvättsregler och medel mot MoskvaEn rysk medborgare och en rysk affärsman har skapat och ägt ett svenskt kommanditbolag som strövade under recklessly, offering services to launder money for the Russian state and businesses involved in a war against Ukraine. The company was built on shadow banks created through Swedish companies, which allowed the firm to slip funds over and under the watchful eye of regulatory bodies. Meanwhile, the market for evading sanctions is becoming increasingly attractive for businesses and the Russian state in its quest to circumvent restrictions placed on it by the West following its invasion of Ukraine.

Read more »

Den ryska medelklassen kan inte längre ignorera krigetKriget i Ukraina skulle ta 72 timmar och har nu pågått i mer än fyra år. Nu märks det också på gatorna i Moskva.

Read more »

Uppgifter: Ryska fartyget sänktes med torped från västDet var sannolikt en avancerad, snabbgående torped som några få Natoländer har som sänkte det ryska fartyget Ursa Major julen 2024, enligt uppgifter ur den spanska utredningen som CNN tagit del av.

Read more »

CNN: Yantar Ryska Militära Fartyg Upprättade Vierka�explosionerCNN rapporterar om ryska militära fartygets besök på platsen där ett tidigare ubåtsvrak hittats och tre explosionser ägde rum nära fartygets maskinrum, tre dagar innan det sjönk.

Read more »