Ryska influencers ifrågasätter Putins ledarskap i ljuset av sjunkande opinionsstöd

Flera framstående ryska influencers uttrycker oro över landets politiska läge och ifrågasätter öppet president Putins ledarskap. Detta sker parallellt med att statliga opinionsundersökningar visar ett sjunkande förtroende för honom. Denna trend, trots institutens statliga natur, ses som anmärkningsvärd och indikerar potentiella missnöjesströmmar bland den ryska befolkningen, förstärkta av stigande rädsla och oro kopplad till mediefrihet.

Utspel från flera framstående ryska influencers har under den senaste tiden väckt uppmärksamhet, då de samtidigt som opinionsmätningar i Ryssland indikerar ett sjunkande stöd för landets ledare, Vladimir Putin . Tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) har uppmärksammat denna utveckling. Enligt mätningar från det statliga opinionsinstitutet VTsIOM, har stödet för presidenten sjunkit konsekvent under sex veckor i rad.

Stödet har minskat från 72,9 procent i början av mars till 66,7 procent under den andra veckan av april. Även förtroendet för personen Putin har uppvisat en nedåtgående trend, från 77,3 procent till 72 procent under samma period. ISW poängterar att siffror från ett statligt opinionsinstitut inte nödvändigtvis kan betraktas som fullständigt tillförlitliga i sig. Trots detta framhålls det som anmärkningsvärt att en statskontrollerad institution väljer att bekräfta och publicera en sådan nedåtgående trend. Detta kan tolkas som en indikation på att presidentens auktoritet och popularitet faktiskt eroderar, även inom de ramar som det statsstyrda informationsflödet tillåter. En av dessa influencers, Victoria Bonya, har i ett uppmärksammat inlägg uttryckt sin oro på ett direkt och konfronterande sätt. Hon riktar sig direkt till presidenten och säger: Vladimir Vladimirovitj, människor är rädda för dig. Folk är rädda för dig, bloggare är rädda för dig, artister är rädda för dig, guvernörer är rädda för dig. Och du är vår president. Detta inlägg, som i skrivande stund har genererat nära 80 000 kommentarer och uppnått minst 26 miljoner visningar, speglar en utbredd känsla av rädsla och osäkerhet bland olika samhällsgrupper i Ryssland. Rädslan verkar inte begränsas till enbart vanliga medborgare utan tycks omfatta även inflytelserika personer inom kultur och politik. Stödet för Bonya kommer även från andra populära profiler. En annan influencer, Aiza, som liksom Bonya väljer att bo utomlands, ansluter sig till kritiken. Aiza riktar särskilt in sig på de skärpta reglerna för sociala medier som införts i Ryssland. Dessa restriktioner begränsar yttrandefriheten och gör det svårare för influencers att nå ut med sina budskap och för medborgare att uttrycka sina åsikter fritt. Denna kombination av minskat politiskt stöd och ökad rädsla för repressalier på grund av yttranden skapar en komplex och laddad situation i Ryssland. Utvecklingen antyder att den officiella propagandan inte längre fullt ut återspeglar befolkningens verkliga känslor och tankar, vilket kan vara ett tecken på underliggande instabilitet eller ett växande missnöje som långsamt bubblar upp till ytan. Det är tydligt att den information som sprids inom landet och som når ut till omvärlden bör betraktas med en viss kritisk distans, men att även statskontrollerade källor kan ge ledtrådar om verkliga trender. Influencers som vågar uttrycka kritik, trots riskerna, bidrar till att belysa dessa underliggande strömningar och ger en röst åt de som kanske inte vågar tala öppet. Denna dynamik, där både politiskt stöd och mediefrihet utmanas, är central för att förstå den nuvarande situationen i Ryssland och dess potentiella framtida utveckling. Den globala uppmärksamheten på dessa utspel visar också hur influencers världsomspännande inflytande kan påverka och spegla politiska landskap även i auktoritära regimer





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ryssland Vladimir Putin Opinionsmätningar Influencers Mediefrihet

United States Latest News, United States Headlines

