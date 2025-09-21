Flera incidenter med ryska flygplan och drönare har rapporterats, vilket har lett till oro och diskussioner om säkerhetsåtgärder. Bland annat har Estlands och Polens luftrum kränkts, vilket experter menar kan vara en del av en rysk hybridkampanj. Sverige kan spela en viktig roll i att stärka den regionala säkerheten.

Ryssland s agerande i luften fortsätter att väcka oro i Europa. Under fredagen besökte president Vladimir Putin en utställning med vapen och militär utrustning i Perm, samtidigt som flera incidenter med ryska flygplan och drönare rapporterades. Dessa händelser har intensifierat spänningarna och fått experter att spekulera om Ryssland s intentioner i regionen.

Kränkningarna av luftrummen, som inkluderar både Polen, Estland och säkerhetszonen kring olje- och gasplattformen Petrobaltic, ses av många som en medveten provokation. Jörgen Elfving, en expert på försvarsfrågor, menar att dessa incidenter kan vara en del av en bredare rysk hybridkampanj riktad mot väst, inklusive sabotage, informationspåverkan och spionage. Sverige, med sina Jas Gripen-plan, skulle enligt Elfving kunna spela en viktig roll i övervakning och ingripande mot dessa kränkningar, exempelvis genom att ingå i Natos incidentberedskap i länder som Estland och Polen. Detta skulle innebära en förstärkning av den regionala säkerheten och en tydlig signal till Ryssland. De senaste händelserna, inklusive kränkningarna av Polens och Rumäniens luftrum, visar på en ökande frekvens av dessa incidenter, vilket kräver en snabb och samordnad respons från västliga allianser. \Fredagens händelser visade på en komplex och mångfacetterad situation. Tre ryska stridsflygplan av typen MiG-31 kränkte Estlands luftrum i tolv minuter över Finska viken, vilket är ett allvarligt brott mot internationella regler. Samtidigt rapporterades det om ytterligare en incident där två ryska stridsflygplan kränkte säkerhetszonen kring olje- och gasplattformen Petrobaltic i Östersjön. Dessa händelser kommer kort efter att ett stort antal ryska drönare kränkt Polens luftrum, där flera av dem sköts ned. Detta mönster av kränkningar indikerar en eskalering av spänningarna och ökar risken för missbedömningar och oönskade incidenter. Ryssland har dock konsekvent förnekat alla anklagelser och hävdat att deras flygningar följer internationella regler och att kränkningarna beror på missöden. Det ryska försvarsdepartementet menar att planen var på en ”reguljär flygning helt i enlighet med internationella luftrumsregler och kränkte inte några andra staters gränser, vilket bekräftas av objektiv övervakning”. Denna avvisning av anklagelserna bidrar till den redan komplexa situationen och försvårar möjligheterna till dialog och de-eskalering. \I ljuset av dessa händelser diskuteras intensiva åtgärder för att stärka den europeiska säkerheten, däribland EU:s planer på en ”drönarmur”. Tanken är att skapa en övervakningsinfrastruktur längs de östra gränserna, från Polen i söder till Norge i norr, via de baltiska länderna och Finland. Denna ”mur” skulle syfta till att upptäcka och motverka olovliga drönarflygningar. Jörgen Elfving är dock skeptisk till hur effektiv en sådan lösning skulle vara, och påpekar att erfarenheterna från Ukraina visar att drönare fortfarande kan penetrera försvar trots motåtgärder. Elfving anser att ordvalet ”drönarmur” är missvisande, eftersom det ger en illusion av fullständig säkerhet som inte kan garanteras. Sveriges förmåga att bidra till Natos incidentberedskap, genom att ombasera Jas Gripen-plan, kan komma att spela en avgörande roll i att stärka den regionala säkerheten och avskräcka ytterligare kränkningar. Denna kombination av åtgärder, från tekniska innovationer som EU:s ”drönarmur” till strategiska initiativ som Sveriges militära engagemang, är avgörande för att hantera den nuvarande säkerhetsutmaningen och bevara stabiliteten i Europa





