Ukraina fortsätter att attackera oljeraffinaderier i Ryssland, medan ryska regioner inför restriktioner för bränsleförsäljning

Ryska regioner inför restriktioner för bränsleförsäljning , Ukraina fortsätter att attackera oljeraffinaderier. I 53 ryska regioner, inklusive flera ockuperade områden i Ukraina , har nu restriktioner för bränsleförsäljning införts.

Enligt uppgifter från den ryska oberoende tidningen The Bell får bilister i 18 ryska regioner, liksom på Krim och i de ockuperade delarna av Cherson-, Zaporizjzja-, Donetsk- och Luhanskregionerna, köpa högst 50 liter bränsle åt gången eller bara fylla en tank. Detta medan nästan alla större raffinaderier i centrala Ryssland har tvingats minska eller stoppa verksamheten i slutet av maj, enligt Reuters. Ukrainska styrkor har attackerat åtta av Rysslands tio största oljeraffinaderier under månaden, enligt Ukrainska Pravda.

Den ryska raffineringen föll med 13 procent i maj jämfört med året innan, motsvarande omkring 700 000 fat olja per dag, enligt Bloomberg. Attackerna har fortsatt under den senaste veckan, med ukrainska styrkor som angripit Moskvas stora raffinaderi i Kapotna, som står för upp till 40 procent av huvudstadens bensinförsörjning





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Ryssland Ukraina Bränsleförsäljning Oljeraffinaderier Restriktioner

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