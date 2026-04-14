Ryska skuggflottan bordas utanför Skåne – Ökad oljetrafik i Östersjön

Svenska myndigheter har bordat fartyg tillhörande den ryska skuggflottan utanför Skåne. Samtidigt rapporteras en kraftig ökning av oljetransporter i Östersjön, vilket ökar risken för olyckor och utsläpp.

Flera fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan har bordats av svenska myndigheter utanför den skånska kusten. Kustbevakningen s presschef Mattias Lindholm kommenterar den ökande oljetrafiken.

Mängden olja som passerar Öresund och Stora Bält varje dag är enorm – hela 4,9 miljoner ton, vilket motsvarar volymen i Suezkanalen, enligt en ny dansk undersökning. Analysen av oljefartygstrafiken genom dessa farleder visar en explosiv ökning. Svenska Kustbevakningen har inga egna exakta beräkningar av ökningen, men bekräftar att man observerar samma trend. Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, konstaterar att man ser en betydande ökning av oljetransporter från ryska oljehamnar, men även in till Östersjöns hamnar av icke-sanktionsbelagd olja.

Den danska analysen visar att mängden olja som passerar Danmark och Öresundskusten ökade med 58 procent mellan 2021 och 2025. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har oljetransporternas mönster förändrats. Oljefartygen utgår huvudsakligen från oljehamnarna i Finska viken och passerar Stora Bält på vägen ut. Lindholm förklarar att när importen av rysk olja upphörde, ökade behovet av import från andra håll, vilket i sin tur ledde till att mer olja transporterades in i Östersjön jämfört med tidigare.

Fartygen som tillhör den ryska skuggflottan, ofta i dåligt skick, passerar Öresund och den skånska sydkusten på väg tillbaka till Ryssland, vanligtvis tomma på olja. Öresund är grundare än Stora Bält, vilket innebär att fartyg med större djupgående måste välja den danska farleden. Den ökade oljetrafiken i Östersjön medför ökade risker för oljeutsläpp och andra olyckor. Mattias Lindholm betonar det känsliga ekosystemet i Östersjön och de negativa konsekvenserna av varje liter olja som läcker ut. Kustbevakningen övervakar noga trafiken och beredskapsåtgärder vidtas för att minimera riskerna för miljöskador.

Kustbevakningen fortsätter att följa utvecklingen och samarbetar med andra myndigheter för att säkerställa säkerheten till sjöss och skydda miljön.

Frågan om sanktionsefterlevnad och eventuella brott mot dessa är en central aspekt i Kustbevakningens arbete. De bordade fartygen är föremål för närmare undersökningar för att fastställa eventuella sanktionsöverträdelser. Den ökade aktiviteten från den ryska skuggflottan är en tydlig indikation på hur internationella spänningar påverkar sjötrafiken och säkerhetsläget i Östersjön. Kustbevakningen intensifierar sitt arbete för att möta dessa utmaningar, inklusive ökad övervakning, förstärkt beredskap och internationellt samarbete.





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elsparkcyklisterna behöver bara följa de regler som finnsSydsvenskan.se är den ledande nyhetstidningen i Skåne och Öresundsregionen

Read more »

Kustbevakningen bordade fartyg i Östersjön – misstänks för miljöbrottUnder söndagsmorgonen bordade Kustbevakningen ett fartyg utanför Ystad efter misstankar om miljöbrott. Detta efter att Kustbevakningens flyg upptäckt att det Panamaflaggade bulkfartyget spolade kolrester ner i havet.

Read more »

När rädsla ersätter tillit – så undergrävs hela skolans uppdragSydsvenskan.se är den ledande nyhetstidningen i Skåne och Öresundsregionen

Read more »

RS-virus fortsätter spridas, filmvärlden i uppror, ryska simmare åter i tävlingarSammanfattning av aktuella nyheter: RS-viruset sprids, Hollywoodprofiler protesterar mot filmköp, ryska simmare får tävla utan restriktioner, säkerhetsintrång hos Booking, dödsfall inom ghanansk fotboll och politiska förändringar i Ungern. Samt en sammanfattning av andra nyheter.

Read more »

Ryska och belarusiska simmare släpps in i värmenRyska och belarusiska simmare får tävla under egen flagg igen. Ett beslut som kom som en chock för Svenska Simförbundet. – Det kommer helt överraskande, säger o

Read more »

Elever lämnar Sverige: Skolan behöver verktyg för att hantera ökad elevrörlighetEn lärare i Malmö observerar en ökning av elever i grundskolan som lämnar Sverige, antingen tillfälligt eller permanent. Artikeln belyser behovet av bättre verktyg och stöd för skolor och elever för att hantera denna trend. Författaren efterlyser en nationell diskussion om hur ökad elevrörlighet påverkar skolans uppdrag och undervisning.

Read more »