Ryska Stridsplan Kränker Estlands Luftrum: EU och Nato Fördömer

Ryssland kritiseras skarpt av EU och Nato efter att ryska stridsplan kränkt Estlands luftrum, vilket lett till oro och ett krismöte.

EU och Nato riktar skarp kritik mot Ryssland efter att ryska stridsplan kränkt Estlands luftrum under en tolvminsperiod. Händelsen har utlöst en kraftig reaktion från både militäralliansen och EU, vilket understryker den ökade spänningen i regionen. Estland har åberopat Natos artikel 4 för att initiera ett krismöte angående luftkränkningen, då tre Mig-31 plan observerades flyga in över Finska viken utan tillstånd. Nato har svarat omedelbart på kränkningen och lyckats förhindra ytterligare intrång, enligt uttalanden från talespersonen Allison Hart. De ryska stridsflygplanen, som bland annat är stationerade på en militärbas i Kaliningradregionen, kan utrustas med hypersoniska robotar, vilket ytterligare ökar oron. Estland har betonat allvaret i händelsen och kräver att Natos medlemsländer samlas för att diskutera situationen i enlighet med artikel 4, som stipulerar att medlemmar ska samråda brådskande när ett medlemsland känner sig hotat. EU:s utrikeschef, Kaja Kallas, som tidigare varit Estlands premiärminister, har fördömt händelsen som en "extremt farlig provokation" och understryker EU:s fulla solidaritet med Estland. Hon noterar också att händelsen bidrar till en ytterligare eskalering av spänningen i regionen.\Estlands utrikesminister Margus Tsakhna påpekar att detta är den fjärde luftrumsintrånget från Rysslands sida i år och beskriver dagens händelse som en "enastående provokation". Efter kränkningen kallades den ryske chargé d'affaires och delgavs en formell protest av det estniska utrikesdepartementet. Denna incident kommer efter rapporter om att över 20 ryska drönare kränkt Polens luftrum tidigare i september och skjutits ned av Natoplan. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har också reagerat starkt på händelsen och kallar den "mycket uppseendeväckande". Kristersson understryker att den ryska kränkningen av luftrummet, liksom andra liknande incidenter, illustrerar allvaret i det ryska hotet mot europeisk säkerhet och att Natos och Sveriges beredskap ständigt testas. Han betonar att det svenska flygvapnet är redo att agera vid liknande händelser. Denna utveckling följs noga av internationella observatörer och markerar en fortsatt försämring av relationerna mellan Ryssland och väst, vilket kräver vaksamhet och samordnade åtgärder för att säkerställa stabilitet och säkerhet i regionen





