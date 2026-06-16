Ryska varningsskott i Engelska kanalen och fortsatta attacker mot Ukraina

Rysk fregatt avfyrade varningsskott mot yacht i Engelska kanalen. Samtidigt dödar ryska drönare i Ukraina och historiskt kloster skadas. Nya sanktioner från Kanada och Storbritannien, och Zelenskyj vill förhandla med Putin på G7.

En rad händelser har präglat säkerhetsläget i Europa under de senaste dagarna, med fokus på konflikten mellan Ryssland och Ukraina samt spänningar i Engelska kanalen.

Sjömän ombord på en rysk fregatt avfyrade varningsskott mot en yacht i Engelska kanalen, mellan Isle of White och Normandie, efter att det ryska fartyget ansåg att yachten kommit för nära. Det brittiska försvarsdepartementet bekräftar att man utreder rapporter om händelsen. Skotten kommer i kölvattnet av att brittiska styrkor under söndagen bordade en tanker i kanalen som misstänks vara en del av den ryska skuggflottan. Samtidigt fortsätter ryska attacker mot Ukraina med förnyad kraft.

I den sydliga frontstaden Nikopol dödades tre personer i en rysk drönarattack, enligt regionens guvernör Oleksandr Hanzha. I Kiev träffades det historiska Petjerskaklostret (Grottklostret) av ryska drönare under natten till måndagen, vilket orsakade brand i Dormitionskatedralen. Skadorna på det nästan 1 000 år gamla klosterkomplexet beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Kiev hävdar att attacken utfördes med ryska drönare, vilket Moskva förnekar.

På den diplomatiska fronten har flera länder reagerat. Kanadas premiärminister Mark Carney meddelade på G7-mötet i Frankrike nya sanktioner mot Ryssland, riktade mot landets skuggflotta, energiintäkter, försvarsindustri och desinformationsaktörer. USA:s president Donald Trump uppgav att han vill få slut på kriget och uppmanade Vladimir Putin att fredsförhandla. Trump träffade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för ett samtal som beskrevs som mycket bra.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer lovade att trappa upp åtgärderna för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna, och nya sanktioner mot den ryska skuggflottan och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas är på väg. Ytterligare en drönarattack inträffade i Charkiv, där en rysk drönare slog ner i djurparkens inhägnader. Tio kaniner dog och 15 skadades, medan andra djur, inklusive en elefant, upplevde stress.

Under måndagen dömdes två män i 20- och 25-årsåldern för tre mordbränder riktade mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. En av bränderna skedde vid hans tidigare bostad. BBC har granskat händelsen och funnit kopplingar till Ryssland, där en 22-åring ska ha styrts av en rysk diplomat med träning i informationskrigföring. Ukrainas president Zelenskyj meddelade att han tillsammans med Trump och Frankrikes president Macron vill diskutera ett avslut på kriget med Putin under G7-mötet i Frankrike.

USA bjöd in Ryssland till mötet, men den ryske ledaren var inte villig att tala. Inför mötet prioriterar Zelenskyj att säkra fler luftförsvarssystem. Minst fyra personer dödades i ett ryskt anfall mot bostäder och Petjerskaklostret i Kiev under natten, där taket på Uppstigningskatedralen stod i lågor. Kiev attackerades under natten mot söndagen och invånare ombads söka skydd





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