Ett ryskt oljeraffinaderi i Nizjnekamsk har stängt efter en ukrainsk drönarattack. Tatneft införer bränslekvoter på 30 liter bensin och 60 liter diesel. Samtidigt intar Rysslands energidepartement emot otillräcklig leverans i södra regioner. Ytterligare händelser: skottlossning mot yacht i Engelska kanalen, G7-sanktioner och dödsskador i Charkivs djurpark.

Den 12 juni stoppades produktionen i ett av Ryssland s största oljeraffinaderier, beläget i Nizjnekamsk , efter enattack av en ukrainsk drönare. En talesperson för det ryska oljebolaget Tatneft har bekräftat att incidenten lett till begränsningar för bensinförsäljningen, med en maxgräns på 30 liter bensin och 60 liter diesel per kund.

Ingen officiell förklaring har lämnats av bolaget angående orsaken till produktionsstoppet eller de nya restriktionerna. Rysslands energidepartement har under veckan erkänt att ryska energibolag har meddelat om tillfälliga problem med bränsleförsörjningen i södra delar av landet. Avdelningen Förklara ska detta vara en direkt följd avökade antal luftangrepp från ukrainska styrkor på ryska industri- och infrastrukturmål. Sådana angrepp har pågått i flera månader och har särskilt riktats mot olje- och gassektorn i regionen Volga.

Samtidigt har andra händelser i området fortsatt att spåra ut. Rapporter från en brittisk maritimehearing har lyfts framatt sjömän ombord på en rysk fregatt i Engelska kanalen, mellan Isle of Wight och Normandie, har avfört varningsskott mot en privat yacht. Det ryska fartyget ansåg att den lilla båten kommit för nära och lade till synes olagligt inträng i säkerhetszonen.

Ett talesperson från Storbritanniens försvarsdepartement har bekräftat att man utreder historien och att den förekommer i ljuset av en tidigare händelse där brittiska marinens specialförband bordade en misstänkt tanker som ansågs tillhöra den så kallade ryska skuggflottan, en armada av fartyv som opererar utanför officiell rysk flagg för att omgå sanktioner. I andra delar av världen fortsätter kriget i Ukraina att försörja ett stort antal civila offer.

Myndigheterna i den sydliga ukrainska staden Nikopol rapporterade att tre personer har omkommit och flera skadats i en ny drönarattack, vilket har blivit en allt vanligare krigsföreteelse i frontområdena. På samma gång har arbetena med att reparera skador på historiska monument påskyndats. Den mäktiga Dormitionskatedralen i Kiev, en del av det klassificerade UNESCO-världsarvet Klosterkomplexet Petjerska, har fortfarande brinner efter en angrepp i samband med en rysk missilattack måndagskvällen.

Enligt återuppbyggnadsexperter kan det ta nära två år att helt återställa kyrkans interiör och exteriör efter att ha drabbats av en omfattande brand. Inledande skattningar visar att skadorna till det historiska klosterområdet uppgår till motsvarande svenska 105 miljoner kronor. Under tiden har de internationella förhandlingarna och sanktionsåtgärderna förstärkats.

Under G7-mötet i Frankrike, som pågår, meddelade Kanadas premiärminister Mark Carney att landet kommer att införa nya restriktioner mot Ryssland. dessa ska särskilt rikta sig mot Moskvas så kallade skuggflotta, dess intäkter från energiexport, och försvarsindustrin. I ett annat uttalande tillkännagav USA:s president att han är fast besluten att göra allt som krävs för att få ett slut på kriget mellan Ryssland och Ukraina, och han uppmanade Vladimir Putin att gå in i fredsförhandlingar med Kyiv.

Detta samtal har ägt rum mellanTrump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också förklarat att hans land kommer att intensifiera sitt stöd till Ukraina under de kommande vintrarna och att nya sanktioner mot fartyg transporterande rysk LNG och delar av skuggflottan omedelbart är på väg att verkställas. Ett annat鮟 pekande exemple på hur krigets原理 numera har något förhållande är en incident som inträffade i en djurpark i Charkiv, där en rysk drönare kraschade i ett inhägnadsområde.

Drygt tio kaniner omkom och 15 andra skadades när drönaren träffadeett vivarium som husar flera hundratals smågnagare. Djurparkenspersonal berättade att också andra djur påverkades av stress och förvirring, inklusive en elefant. Utöver dessa direkta militära effekter, har pågående undersökningar av ett annat slag fått stort uppmärksamhet. Tvså män, 20 och 25 år, har dömts för tre fall av mordbrand riktade mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.

En av branden inträffade vid hans tidigare bostad före flytt till Downing Street. Britterna ansåg att det är en del av en bred sabotage- och desinformationskampanj som possibly kan kopplas till Ryssland. BBC:s egen utredning pekar mot att en av de anklagade, en 23-årig rysk diplomat-in-training, är son till en högt uppsatt tjänsteman och har fått utbildning i informationskrigföring.

Denna person花纹 har sedan haft att göra med att driva kampanjer på sociala medier med målsättning att splittra och skrämma den brittiska allmänheten. Samtidigt håller Zelenskyj på att försöka samla internationellt stöd för enfredslösning och har nu秋冬 att Obama (? ) uh Trump och Macron ska mötas under G7-mötet för att diskutera en possible avslutning på konflikten med Putin. Om detta antar form är ännu oklart, men Ukraina söker fortfarande efter luftförsvarsystem för att hantera hotet från franska luftattacker





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