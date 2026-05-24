Ryssland anfaller Kiev och andra regioner i Ukraina

Ryssland har under natten anfallit Kiev och andra regioner i Ukraina. Minst en person har dött och 13 skadats i attackerna mot bland annat bostadshus. Det ryska anfallet kommer dygnet efter att president Vladimir Putin sagt att Ryssland kommer att hämnas på den påstådda attacken mot studentbostäder i den ockuperade Luhanskregionen.

Dån från smällar har under natten hörts återkommande i Kiev s storstadsområde. Journalister vid nyhetsbyrån AFP och tidningen uppges ha rapporterat om minst en person som har dött och 13 skadats i attackerna mot bland annat bostadshus.

Detta skedde under natten med nya attackvågor kring klockan 03 och 04. Enligt tidningen har även attacker riktats mot Odessa- respektive Charkiv-regionen, med flera skadade personer som följd. Det ryska anfallet kommer dygnet efter det att president Vladimir Putin sagt att Ryssland kommer att hämnas den påstådda attacken mot studentbostäder i den ockuperade Luhanskregionen. Timmar före anfallet, som påbörjades under lördagskvällen, uppgav Ukrainas president Zelenskyj att attacker mot landet förbereddes.

Detta efter att Ryssland sagt att de förbereder ett anfall mot ukrainskt territorium, inklusive Kiev, med olika sorters vapen. Ryssland har sagt att de hämnas på Ukraina för en attack mot studentbostäder i den ockuperade Luhanskregionen. Detta har lett till en ökning av spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland har sagt att de kommer att hämnas på Ukraina för den påstådda attacken, men det är inte klart vad de exakt kommer att göra





