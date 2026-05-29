Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Ryssland fördöms av Nato och en person räddas från översvämmad grotta

Politik Och Samhälle News

Ryssland fördöms av Nato och en person räddas från översvämmad grotta
RysslandNatoRumänien
📆2026-05-29 16:10:00
📰Aftonbladet
16 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 63%

Nato har fördömt Rysslands 'hänsynslöshet' efter en händelse och erbjudit sitt stöd till Rumänien. En person har räddats från en översvämmad grotta i Laos och en 16-årig pojke har häktats för mord.

Kristina Börjevik Kovaniemi, utredningsordförande, säger att man försöker skapa sig en bild av händelserna i det pågående utredningsarbetet. Nato har fördömt Ryssland s 'hänsynslöshet' efter händelsen och erbjudit sitt stöd till Rumänien .

En av de sju personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i Laos i över en vecka har räddats. En 16-årig pojke har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter en dödsskjutning i Eskilstuna i februari. Aftonbladet efterlyser tips och bilder från läsarna för att förbättra sin nyhetsrapportering

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aftonbladet /  🏆 5. in SE

Ryssland Nato Rumänien Översvämmad Grotta Mord

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryssland intensifierar drönarattacker i Ukraina och drabbar även RumänienRyssland intensifierar drönarattacker i Ukraina och drabbar även RumänienDen ryska invasionen av Ukraina fortsätter med flera drönarattacker som skadar civila, förstör infrastruktur och hotar kärnsäkerheten vid Europas största kärnkraftverk i Enerhodar. En rysk drönare slog ner i ett flerfamiljshus i Rumänien, vilket fördöms av den rumänska regeringen som begär snabbare leverans av luftvärnssystem. Samtidigt rapporteras ukrainska drönarattacker i den ryskinstallerade delen av Donetsk där tre anställda på ett vattenbolag dödas och flera skadas, samt attacker mot hamnområdet i Izmail vid Danubien.
Read more »

Nato ”redo att försvara” RumänienNato ”redo att försvara” RumänienSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet
Read more »

Rysk drönare träffade hus i RumänienRysk drönare träffade hus i RumänienNato-chefen Mark Rutte lovar ”absolut solidaritet” med Rumänien sedan en rysk drönare träffat ett lägenhetshus.
Read more »

Rysslands hot mot Rumänien: Hämnd kommer inte dröjaRysslands hot mot Rumänien: Hämnd kommer inte dröjaRumänien förklarar en rysk diplomat ”persona non grata” efter nattens drönarincident i landet. Nu trappar Ryssland upp retoriken – och hotar med snabb vedergällning efter beslutet. – Kommer inte att dröja länge, säger talespersonen för Rysslands utrikesdepartement enligt statliga nyhetsbyrån Tass.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 19:10:10