Försvarsberedningen varnar för att Ryssland snart kan testa Nato:texten täcker El Niño, ett misslyckat iraniskt avtal, en dramafylld fotbollsmatch, en stoppad tankfartyg, dödliga olyckor i Holland och Ukraina, gränsöverträdelser i norr, kritik mot Storbritanniens försvar, tekniska problem hos TV4 och en gripande mordutredning.

Ryssland kan testa Nato i relativ närtid enligt en analys från Försvarsberedningen som presenteras idag. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland inte kommer att utmana Nato -artikel 5 förrän kriget i Ukraina är avslutat.

Försvarsberedningen håller en pressträff klockan 09.30 för att presentera analysen. På ett annat område har väderfenomenet El Niño börjat och kan bli extra starkt i år. Enligt NOAA finns en 63-procentig risk att havsytemperaturen i Niño-området i Stilla havet blir två grader varmare än normalt. Om denna tröskel passeras klassificeras händelsen som en mycket stark El Niño, vilket kan öka risken för extrema väderhändelser.

Det kan innebära ökade regn i delar av USA och på Afrikas Horn, samtidigt som torka kan uppstå i Sydamerika och Australien. Inom politiken rapporterar CNN att presidenten via video förklarat för sina anhängare på ett valmöte att USA har avslutat kriget med Iran och att länderna är nära ett samförståndsavtal. Inom sporten vann Sydkorea dramatiskt mot Tjeckien med 2-1 efter att ha varit nere med 0-1.

Oh Hyeon-Gyu blev matchens hjälte genom att scoret vinnarmålet i 80:e minuten efter förarbete av Hwang in-Beom. Tjeckien hade tagit ledningen via Ladislav Krejci efter 59 minuter och kvitterade få minuter senare. Stjärnan Heung-Min Son byttes ut och in kom Oh Hyeon-Gyu. En annan händelse involverar ett tankfartyg som försökte ta sig genom Hormuzsundet men stoppades av iranska styrkor enligt regimtrogna medier.

Detta inträffar efter att Donald Trump hotat med kraftfull attack mot Iran men sedan blåst av attacken då ett avtal ska vara nära. I trafikolyckor har fyra personer, varav tre barn, omkommit i Nederländerna. Olyckan skedde under en cykeltur med 14 barn och två ledare utanför Terhole i Zeeland; en bil påkorde flera barn och en ledare. Tre barn vårdas för allvarliga skador och en 19-åring har gripits.

I Ukraina har minst en person dödats i ryska drönarattacker mot Sumy-regionen; en 44-årig kvinna avled och en annan kvinnlig person 33 år skadades allvarlligt. Gränshändelser har ägt rum längs den norsk-ryska gränsen där tre svenskar gripits för gränsöverträdelser i Grense Jakobselv i Finnmark efter att polisen underrättades av försvaret. De fick böter på 8 000 norska kronor vardera.

Storbritanniens försvarsminister Al Carns har i ett avskedsbrev kritiskt sagt att den nuvarande investeringsplanen för försvaret inte är anpassad efter de aktuella hoten. Slutligen har TV4 publicerat att användare rapporterar problem med köp eller byte av paket och att de arbetar på en lösning. En mordhändelse i en bostad lett till att tre personer gripits, varav en man och kvinna släppts medan en tredje anhållits.

Polisspråket Patric Fors beskriver att en kvinnlig skadad person fördes till sjukhus där hon avled av sina skador





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