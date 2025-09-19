Ryssland skickar soldater smittade med hiv och hepatit till fronten vid Pokrovsk, vilket skapar oro bland ukrainska styrkor. Förbanden, identifierade genom röda och vita armband, deltar i striderna och utgör en psykologisk påfrestning. Ryssland ändrar taktik genom att blockera förnödenheter, vilket hotar stadens överlevnad.

Ryssland har mobiliserat förband bestående av soldater smittade med hiv och hepatit, identifierade genom röda respektive vita armband, för att delta i striderna vid Pokrovsk i Ukraina . Närvaron av dessa förband vid fronten skapar en påtaglig psykologisk press och oro bland ukrainska trupper, då det saknas tydliga riktlinjer för hur man ska hantera situationer där kontakt uppstår med infektionsbärande soldater.

Denna taktiska förändring illustrerar en ny fas i konflikten, där Ryssland nu inte bara fokuserar på direkta attacker utan också på att isolera Pokrovsk genom att blockera tillförseln av nödvändiga förnödenheter. Ukraina ser detta som ett allvarligt hot mot stadens och hela Donetskregionens överlevnad. Denna nya strategi understryker komplexiteten och brutaliteten i kriget, där hälsa och säkerhet blir ytterligare en front i den pågående konflikten. Det är en situation som kräver noggrann uppmärksamhet och utveckling av adekvata åtgärder för att skydda både militär personal och civila. Denna uppgift ställer Ukraina inför enorma utmaningar, då landet inte bara måste försvara sig mot en aggressiv fiende utan också hantera de etiska och praktiska dilemman som uppstår i samband med krigföring och smittsamma sjukdomar. Det är en situation som kräver att man tar hänsyn till både militära strategier och folkhälsoperspektiv för att effektivt kunna hantera krisen. \Enligt rapporter har dessa smittade förband observerats vid fronten i Pokrovsk, där Ryssland i över ett år kämpat för att erövra den strategiskt viktiga staden. Dmytro Zhmailo, expert med nära kopplingar till den ukrainska militären, bekräftar att informationen tyder på att dessa förband deltar aktivt i striderna i Pokrovsk, där de intensivaste striderna för närvarande rasar. Ukraina har, trots långvarig rysk belägring, lyckats hålla stånd i Pokrovsk, vilket ryssarna ser som en avgörande väg för att erövra resten av Donetskregionen. Situationen i staden, som hade 60 000 invånare före kriget, blir alltmer kritisk då ryssarna har omringat tillfartsvägarna, vilket förhindrar införseln av livsnödvändiga förnödenheter. Högt uppsatta ukrainska militära ledare betonar att det är av yttersta vikt att förhindra ryssarna från att inta Pokrovsk. De varnar för att konsekvenserna av ett nederlag inte bara skulle innebära förlusten av staden, utan även förlusten av kontrollen över hela Donetskregionen, vilket skulle vara en total katastrof. Ryssland har rapporterats ha ändrat sin taktik i försöken att erövra Pokrovsk, från direkta stormningar till en strategi att svälta ut både soldater och civilbefolkning. Denna förändring av taktiken, i kombination med användningen av smittade soldater, tyder på en eskalerande brutalitet i kriget. \Enligt tillgänglig information har dessa förband bildats inom två motoriserade skyttekompanier som deltar i belägringen av Pokrovsk. Innan ryssarna övergick till en ny taktik ska dessa smittstyrkor ha deltagit i försök att storma staden från söder och sydväst. Zhmailo uppger att dessa soldater har tränats på platser i de ockuperade delarna av Ukraina innan de sattes in vid fronten. Enligt rapporter bär hivsmittade soldater röda armband, medan de med hepatit bär vita armband, för att identifieras. En ukrainsk soldat som nyligen återvände från tjänstgöring nära Pokrovsk berättar för tidningen att han och hans kamrater mött fiendesoldater med dessa karakteristiska armband. Det har inte getts någon utbildning eller särskilda order till ukrainska soldater om hur de ska agera vid kontakt med skadade soldater som bär dessa armband. Zhmailo betonar att närvaron av sjuka ryska soldater och den nära kontakten med dem på slagfältet skapar en moralisk och psykologisk press, vilket tvingar de ukrainska styrkorna att vara mer försiktiga och tänka på sin egen hälsa och säkerhet. Det är första gången som sådana förband har dokumenterats inom den reguljära ryska armén, vilket gör situationen ännu mer allvarlig och kräver en omedelbar och effektiv respons





