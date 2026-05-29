FN har lagt till Ryssland på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Israels fängelsemyndighet kommer också att finnas med på listan för 2026, vilket lett till att Israel bryter alla kontakter med FN:s generalsekreterare.

Ryssland har nu lagts till på FN:s svarta lista över aktörer som misstänks för sexuellt våld i konfliktzoner. Enligtingående en rapport som AFP har fått tillgång till, finns starka indicier på att ryska styrkor har begått eller underlåtit att förhindra systematiska sexuella övergrepp i samband med militära operationer.

FN:s generalsekreterare António Guterres varnade Ryssland redan i augusti förra året om att landet riskerade att bli svartlistat om inte förhållandena ändrades. Trots denna varning har rapporten konstaterat att såväl enskilda händelser som systematiskt sexuellt våld fortsatt kunnat dokumenteras av FNs institutioner. Den nuvarande svarta listan, som årligen uppdateras av FN, innehåller redan flera statliga och icke-statliga aktörer som anklagas för sexuellt våld i krigssituationer. Bland dem finns Hamas, Islamiska staten (IS) samt statliga myndigheter i Sudan och Kongo-Kinshasa.

Nu har även Ryssland officiellt lagts till i denna lista för år 2024, vilket markerar en allvarlig internationell kritik mot Rysslands agerande i krigssjongar, framför allt i Ukraina. Samtidigt har det också framkommit att Israels fängelsemyndighet kommer att bli svartlistad för 2026, enligt källor som碰har tillgång till FNs kommande rapport. Denna planerade tilläggning har utlöst ett kraftfullt svar från den israeliska regeringen. Israel har medgett att bryta alla kontakter med FN:s generalsekreterare António Guterres som ett direkt resultat av beskedet.

Reaktionen har bedömts som oproportionerlig av många observatörer och har väckt oro om ytterligare eskalation i de redan spända relationerna mellan Israel och FN. Sveriges Television (SVT) framhäver att dess nyhetsverksamhet ska präglas av saklighet och opartiskhet. Allt innehåll ska vara korrekt och relevant. Vid akuta nyhetsfall kan det vara utmanande att samla in alla fakta innan publicering, men principen är att alltid redovisa vad som är känt och vad som fortfarande är oklart.

Denna grundsatsning gäller oavsett om ämnena är känsliga eller politiskt laddade, och syftar till att upprätthålla journalistisk integritet även under pressade förhållanden





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ryssland Israel FN Sexuellt Våld Svart Lista Konflikter António Guterres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fotboll: Kasper Schmeichel avslutar karriären – Internationell fotboll 2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »

Fotboll: 15-åring talang provtränar med Roma – Internationell fotboll 2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »

Klart: Här är Nederländernas VM-trupp - VM 2026Memphis Depay är tillbaka. Nederländernas främsta målskytt genom tiderna tar plats i Ronald Koemans VM-trupp efter en skadefylld vår.

Read more »

Inför valet 2026: Debatt om klimat, bränsle och ministerposterInför riksdagsvalet 2026 pågår debatten om klimatåtgärder, drivmedelspriser och regeringsbildning. Finansministern kritiserar utredning om höjda drivmedelskostnader medan oppositionen föreslår sänkta kollektivtrafikpriser. Samtidigt kräver SD fler ministerposter.

Read more »