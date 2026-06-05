Ryssland och Ukraina byter ut fångar samtidigt som konflikten fortsätter med drönarattacker och politiska stridigheter

Artikeln behandlar det senaste fångutbytet mellan Ryssland och Ukraina med medling från Förenade Arabemiraten, explosionsolyckan med en ukrainsk havsdrönare i Rumänien, och de fortsatta militära och politiska utvecklingarna i kriget. Den inkluderar uttalanden från båda ledarna, militärkontroll ochInternationella reaktioner, inklusive amerikanskt stöd och fredsinitiativ.

Utbytet av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina är det andra i en serie där totalt 1 000 fångar ska bytas ut. Förenade Arabemiraten agerade som medlare i detta utbyte, enligt det ryska försvarsdepartementet på X. Samtidigt har en havsdrönare exploderat i den rumänska kuststaden Constanta vid Svarta havet.

Enligt Ukrainas flotta var drönaren ukrainsk och hade störts ut av Ryssland. Rumäniens försvarsdepartement bekräftade att drönaren upptäcktes i den civila hamnen fredagsmorgonen och exploderade på förmiddagen. Detta indikerar fortsatta spänningar i Svartahavsregionen och möjliga attacker på maritim infrastruktur. Ryssland har inte några förväntningar på att de amerikanska förhandlarna Steve Witkoff och Jared Kushner kommer att besöka landet på nära framtid, enligt Kremls talesperson Dmitrij Peskov som citeras av Interfax.

De två har tidigare medverkat i fredsförhandlingar för att avsluta kriget i Ukraina, men samtalen avbröts i februari efter USA:s och IsraelsAttack mot Iran. I ett symboliskt gest har en rysk nöjespark i Sankt Petersburg döpt en raketliknande åkattraktion till "Oresjnik", efter den hypersoniska medeldistansroboten Ryssland använt mot Ukraina. Denna benämning har väckt kritik från personer som anser att en barnattraktion bör ha ett barnvänligt namn. Konflikten fortsätter att kräva liv.

Minst tre personer har dödats i ryska attacker runtom i Ukraina. En 75-årig man omkom i en drönarattack i Cherson, medan Zaporizjzja också utsattes för drönarattacker där en kvinna dödades och minst 16 skadades. På den politiska fronten har Representanthuset i USA röstat för ytterligare militärt och humanitärt stöd till Ukraina, mer än en miljard dollar i säkerhets- och återuppbyggnadsstöd samt åtta miljard dollar i lån till Ukrainas försvar.

Detta förslag kommer att sättas under tryck av att få senaten att godkänna det, något som är osäkert utan president Donald Trumps stöd. President Donald Trump uttryckte under en pressträff i Vita huset att han skulle vilja se ett möte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj, och betonade att båda länder måste göra kompromisser för att nå fred.

Zelenskyj har i ett öppet brev till Putin efterfrågat ett möte för att avsluta kriget, och påpekat att kriget blivit kostsamt för Ryssland med många ryska förluster, och att Ryssland inte kommer att ha tillräckligt med ekonomiska resurser eller politiskt kapital för att fortsätta. Putin meddelade att Ryssland kontrollerar mer än 85 procent av Donetskregionen, 80 procent av Zaporizjzja samt hela Luhanskregionen, och att nyligen mer än 2 440 kvadratkilometer av Ukraina varit under rysk kontroll.

Trots Påståendet att Ryssland ännu inte använt Oresjnik-roboten i riktiga stridsförhållanden, uppgav han att USA:s president har bett Ryssland om kompromisser för ett fredsavtal, men att Ryssland är redo att gå med på detta endast om Ukraina också är villig. Även om relationen mellan Ryssland och USA är spänd, pågår fortfarande samtal om ekonomiska och energifrågor via Rysslands särskilde sändebud Kirill Dmitriev, som nyligen haft kontakt med Witkoff och Kushner





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