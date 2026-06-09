Ryssland stänger av Kremls övervakningssystem efter att Israel avslöjade Irans högste ledares plats via AI

Efter det planerade mordet på Irans tidigare högste ledare ayatolla Ali Khamenei, utfört med hjälp av AI analys av övervakningsmaterial, skar Rysslands säkerhetsstyrkor av delar av Kremls skyddssystem. FSB-chef varnar för övervakningens sårbarhet.

Iran s tidigare högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, mördades i en planerad attack som skakade regionen kort efter att hände. I reaktionen på detta dödande hände något oväntat i Moskva: Ryssland s säkerhet sstyrkor stängde av viktiga delar av Kreml s övervakning ssystem, det system som designats för att skydda president Vladimir Putin .

Enligt källor med insyn i huvudstaden finns ett omfattande nätverk med mer än 300 000 kameror i Moscow, men separata, högsäkerhetsnätverk som skyddar Rysslands absolut högsta ledning kopplades ner i dagarna efter mordet. Detta system kopplades inte återigång förrän efter en omfattande operation för att helt isolera det från internet. Orsaken till denna panikåtgärd var att israeliska underrättelsetjänster lyckats lokalisera ayatolla Khameneis exakta position genom att få tillgång till övervakningskameror i Teheran.

Genom användning av AI-verktyg kunde de skanna mycket större volymer av övervakningsmaterial än tidigare möjligt, vilket möjliggjorde den dräpta attacken som också tog död på flera andra iranska toppar. I efterdyningarna varnade chefen för Rysslands underrättelsetjänst (FSB), Alexander Bortnikov, att Kremls enorma övervakningsapparat börjat bli en allvarlig sårbarhet. - Att USA-Israel-alliansen nyligen eliminerat högt uppsatta iranska tjänstemän är ett tydligt varningstecken, sa Bortnikov i slutet av maj. Säkerhetssituationen kring Kreml har varit akut, särskilt med tanke på hot från Ukraina.

Tidigare har den ukrainska underrättelsetjänsten lyckats hacka trafikkameror i Moskva, och genom att utnyttja mobilttelefoners positionsdata har de kunnat spåra och identifiera geografiska platser för ryska militärtoppar före planerade avrättningar. Samtidigt påstår en ukrainsk hackare i en intervju med Financial Times att kameror i Moskva, inklusive de i och kring Kremlin, fortfarande är aktiva och regelbundet blir utsatta för hackningar. Detta pekar på en fortsatt och komplex cyberhotbild där övervakningsinfrastrukturen är både en styrka och en svaghet för Rysslands säkerhetsapparat





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