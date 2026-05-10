Ryssland tvingas betala för återuppbyggnaden av ockuperade Ukraina, men ryska regioner har egna ekonomiska problem. Det visar en ny studie som SVT Verifierar har gjort.

Skolor, vägar och sjukvård förfaller i många ryska regioner. Ändå tvingas de betala för återuppbyggnaden av ockuperade ukrainska områden. Det handlar bland annat om ett vänortsprogram där ryska regioner fått i uppdrag att bygga upp städer i ockuperade Ukraina .

På så sätt ansvarar inte bara den ryska staten, utan hela det ryska samhället för uppbyggnaden av det man själv förstört under det pågående kriget. Programmet användes första gången efter annekteringen av Krim 2014 och togs upp igen 2022, när Ryssland ensidigt deklarerade att regionerna Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizjzja tillhör landet. Tanken är att ryska regioner ska bidra med pengar och resurser till återuppbyggnad.

Men de flesta har egna ekonomiska problem, inklusive annekterade Krim och ockuperade områden i östra Ukraina. Det är en ökning från 50 regioner med budgetunderskott året innan. Dessutom var ekonomin i de regioner som Ryssland ockuperat starkare under Ukraina, enligt forskaren Jade McGlynn vid King’s College London. Enligt henne har vänortsprogrammet haft störst betydelse på ett annat plan än själva byggprojekten.

Det viktigaste bidraget har varit att man fört in personal, vilket har gjort det lättare att förryska hur saker fungerar. Inte bara byråkratiskt eller administrativt, utan genom att ha personer på plats som ser till att allt görs enligt ryska normer – särskilt inom utbildning och kultur, i det ryska språket och systemet, förklarar hon





