Ryssland utvecklar eget satellitnätverk efter Starlink-avstängning

Ryssland planerar ett eget satellitnätverk med testning under 2024 och kommersiell drift 2027, medan Europa applåderar Zelenskyjs fredsförslag och Ryssland svarar med att förstöra ukrainsk havsdrönare i Rumänien.

Ryssland planerar att lansera en eget, mindre satellitnätverk liknande SpaceXs Starlink . Enligt Alexei Shelobkov, vd för Iks Holding, har satelliter redan skjutits upp och kommer att testas under de kommande veckorna.

Han förväntar sig att nätverket ska bli kommersiellt operativt 2027, enligt rapporter från Reuters. Detta meddelande gjordes under panelsamtal på St. Petersburg Economic Forum. Användningen av Starlink har varit central för både ryska och ukrainska drönarförare i konflikten, och SpaceX stängde tillgången för ryska styrkor i februari, vilket påverkat slagfältet betydligt. I ett annat ämne hyllades ukrainska president Volodymyr Zelenskyjs öppna brev till Vladimir Putin i Europa.

I brevet förslår Zelenskyj ett möte med Putin för att diskutera fred. Frankrikes president Emmanuel Macron kallade det för ett "gott initiativ" och betonade behovet av återuppta dialogen med Moskva. Han tillade att det är upp till Ukraina och Ryssland att komma överens om en vapenvila, med europeiskt bistånd. Även EU välkomnade förslaget som presenterades på presidentkansliets hemsida.

En havsdrönare exploderade i den rumänska hamnstaden Constanta vid Svarta havet. Enligt Rumäniens försvarsminister Radu Miruta evakuerades människor innan explosionen tack vare en ukrainsk varning. Senare bekräftade Ukrainas flotta att drönaren tillhörde dem och att den förstörts elektroniskt av Ryssland, rapporterar AFP. Detta är det andra av fångutbyte där totalt 1000 krigsfångar ska bytas ut, med Förenade Arabemiraten som medlare, enligt det ryska försvarsdepartementet.

Ryssland förväntar sig inte att amerikanska förhandlare Steve Witkoff och Jared Kushner besöka landet snarare, enligt Kreml-talesperson Dmitrij Peskov (Interfax). De har tidigare varit involverade i fredsförhandlingar som avstannade i februari efter USA och Israels attack mot Iran. I Sankt Petersburg döptes en nöjespark attraktion till "Oresjnik", namnet på den hypersoniska missil som Ryssland använt mot Ukraina. Attraktionen har formen av en raket och släpper ner deltagare från stor höjd.

En anonym källa sade att namnvalet var olämpligt för en barnattraktion. Minst tre personer dödades i ryska attacker mot Ukraina, enligt lokala myndigheter. I Cherson dödades en 75-årig man i en drönarattack med ytterligare skador i Zaporizjzja. I USA röstadeRepresentanthuset för ytterligare militärt och humanitärt stöd till Ukraina värt mer än en miljard dollar, samt lån på åtta miljarder dollar för försvar.

Detta har skett i hopp om att påverka senaten, trots osäkerheten kring president Donald Trumps stöd. Under ett pressträff i Vita huset sadeTrump att han hoppas på ett möte mellan Putin och Zelenskyj och att båda länder måste göra kompromisser för fred





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