Rysslands ekonomi krymper med 0,2% under det första kvartalet, vilket är en av de största nedgångarna sedan början av 2023. Nedgången kommer främst från ökade skatter och långa ränteresa, vilket leder till oro för att Ryssland är på väg mot en recession.

Ryssland s ekonomi krymper med 0,2% under det första kvartalet jämfört med detsamma under föregående år, vilken är den första nedgång en sedan början av 2023, enligt uppgifter från Bloomberg med hänvisning till statistik från den ryska statistikmyndigheten.

Rysslands centralbank höjde styrräntan till rekordnivåer, till 21% i oktober 2024. Och räntan ligger fortfarande på 14,5%. Samtidigt har den ryska ekonomidepartamentet sänkt tillväxtprognosen för 2026 till 0,4% från tidigare 1,3%. Budgetunderskottet steg till rekordnivå i april, trots ökade oljeintäkter.

