En ny rapport från Säkerhets- och underrättelsetjänsten (SAB) avslöjar omfattande ekonomiska skador för Ryssland till följd av sanktionerna efter invasionen av Ukraina. Förlusterna beräknas uppgå till hundratals miljarder dollar, och läget spås förvärras ytterligare.

Den ryska ekonomin står inför en alltmer prekär situation till följd av de omfattande internationella sanktionerna som infördes efter landets invasion av Ukraina. Enligt en ny rapport från Säkerhets- och underrättelsetjänsten (SAB) beräknas den totala prislappen för Ryssland , enbart baserat på varor som landet inte längre kan importera direkt, uppgå till omkring 130 miljarder dollar.

Det är viktigt att notera att denna beräkning endast inkluderar de direkta handelsförlusterna och inte omfattar de fall där Ryssland helt misslyckats med att hitta adekvata ersättningsprodukter, vilket sannolikt skulle innebära ännu större ekonomiska konsekvenser. Interna ryska prognoser, baserade på underrättelseuppgifter från Lettland, indikerar att dessa handelsförluster kan förvärras ytterligare och uppgå till ytterligare 136 miljarder dollar fram till år 2030. Dessa förluster förväntas dessutom enbart vara en följd av de kvarstående sanktionerna, vilket belyser den långsiktiga och systematiska påverkan på landets handelsmönster och ekonomiska stabilitet. SAB:s bedömning är dock att även dessa ryska uppskattningar är försiktiga och att de faktiska förlusterna sannolikt är betydligt högre. Rapporten pekar på att de ryska beräkningarna inte tar hänsyn till viktiga faktorer som minskade skatteintäkter och en eskalerande inflation, vilka ytterligare försvagar landets ekonomiska fundament. Den energisektor som utgör en central del av Rysslands exportintäkter väntas drabbas särskilt hårt. Ryska myndigheter har själva räknat med förluster på över 216 miljarder dollar inom energisektorn de kommande fem åren, enbart om det västerländska trycket mot landet ökar. Denna siffra understryker hur beroende Ryssland är av exportintäkter från energi och hur sårbar ekonomin är för geopolitiska påtryckningar. Även exporten har upplevt en markant nedgång, vilket ytterligare bidrar till Rysslands ekonomiska utmaningar. Enligt SAB har exporten av rysk järnmalm minskat med ungefär 40 procent sedan 2021. På samma sätt har exporten av timmer och cellulosa sjunkit med cirka 50 procent. Dessa siffror visar på en bred påverkan över olika sektorer av den ryska ekonomin och indikerar att sanktionerna har en djupgående effekt på landets handelsrelationer och exportkapacitet. Trots dessa tydliga indikationer på ekonomiska svårigheter har president Vladimir Putin och Kreml upprepade gånger hävdat att Rysslands ekonomi framgångsrikt anpassar sig till sanktionerna och att landet har kapacitet att motstå det internationella trycket. Denna retorik står dock i viss kontrast till de faktiska ekonomiska utfall som har presenterats. Nyligen stod det klart att Rysslands ekonomi krympte med 1,8 procent under årets första kvartal. Detta faktum ledde till att president Putin vid ett regeringssammanträde uttryckte sin missnöjdhet och efterfrågade detaljerade rapporter om det aktuella läget i ekonomin. Han ifrågasatte varför de makroekonomiska indikatorerna ännu inte når upp till de förväntningar som satts upp, vilket antyder en intern medvetenhet om att ekonomin inte utvecklas som önskat. Det uppenbara missnöjet från presidenten kan tolkas som en signal om att den officiella bilden av en anpassad och motståndskraftig ekonomi inte helt stämmer överens med verkligheten på marken. Den sammantagna bilden är en rysk ekonomi som befinner sig under betydande press. De ekonomiska sanktionerna, kombinerat med en krympande export och en stagande inhemsk ekonomi, skapar en volatil och utmanande miljö för Ryssland. Förlusterna som nu rapporteras är inte bara siffror på papperet, utan har direkta konsekvenser för landets finansiella stabilitet, medborgarnas välstånd och landets förmåga att finansiera sina militära och politiska ambitioner. Den fortsatta utvecklingen av sanktionerna och Rysslands förmåga att navigera i detta ekonomiska landskap kommer att vara avgörande för landets framtid och dess roll på den globala arenan. Även om Ryssland har visat en viss motståndskraft och en förmåga att hitta alternativa handelsvägar och partners, är de nuvarande förlusterna av en sådan magnitud att de inte kan ignoreras. Framtida rapporter och analyser kommer sannolikt att visa på en fortsatt komplex och utmanande ekonomisk bana för Ryssland, där behovet av att anpassa sig till en förändrad global ekonomisk ordning blir alltmer akut. Investeringsflödena minskar, företags förtroende är lågt och den långsiktiga tillväxtpotentialen är kraftigt begränsad av de nuvarande geopolitiska spänningarna och de ekonomiska konsekvenserna därav





