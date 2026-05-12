Rysslands fredsutspel analyseras som ett försök att vilseleda omvärlden

Analytiker varnar för att Vladimir Putins tal om ett nära slut på kriget i Ukraina är en strategisk manipulation för att vilseleda Europa och lägga skulden på Kiev.

Under det nyligen genomförda och kraftigt nedbantade firandet av segerdagen i Ryssland , valde Vladimir Putin att uttrycka sig kortfattat men betydelsefullt om den pågående invasionen av Ukraina .

Han hävdade att den så kallade 'specialoperationen', som är Moskvas officiella benämning på det fullskaliga kriget, snart kan vara över. Enligt Putin har det stora arbete som lagts ned på fredsprocessen gjort det möjligt att säga att slutet nu är nära. Trots dessa optimistiska uttalanden har varken Putin eller hans talesperson Dmitrij Peskov presenterat några konkreta lösningar eller en konkret väg framåt för att faktiskt avsluta konflikten.

Tvärtom har de diplomatiska kanalerna där både Ryssland och Ukraina deltar avstannat nästan helt, och det har inte skett några trepartssamtal med USA sedan februari månad. Experter som DN har talat med, däribland Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet, menar att detta inte är ett genuint försök till fred utan snarare en medveten strategi för att vilseleda omvärlden.

Genom att framstå som den part som vill ha fred försöker Kreml manipulera opinionen i Europa, påverka internationella medier och sätta press på europeiska politiker. Syftet är att ge Ukraina skulden för att kriget fortsätter, trots att det är Ryssland som genomförde en helt oprovocerad aggression och har bedrivit kriget i stor skala i över fyra år.

En del av strategin handlar om att få europeiska ledare att utöva påtryckningar på Kiev så att Ukraina upphör med sina attacker mot känsliga mål, såsom ryska oljeraffinaderier och energidepåer, med argumentet att läget nu är för känsligt för sådana operationer. Denna retoriska vändning kommer samtidigt som Ryssland har upplevt flera motgångar vid frontlinjen.

Under april månad lyckades ukrainska styrkor återta strategiskt viktig mark, och Ukraina har genomfört en rad framgångsrika attacker mot hamnar och energianläggningar djupt inne på ryskt territorium. Trots dessa bakslag menar analytiker att Ryssland inte befinner sig på gränsen till en total militär kollaps, vilket innebär att uttalandena om fred inte nödvändigtvis är ett tecken på desperation. Det handlar snarare om ett psykologiskt krigföringsinstrument.

Samtidigt pekar Hedenskog på att situationen i Ryssland är ohållbar på lång sikt, eftersom landet förlorar fler soldater varje månad än vad man lyckas rekrytera, vilket skapar ett allvarligt demografiskt och militärt dränage. När det gäller den inrikespolitiska situationen i Ryssland menar experterna att fredstalen inte är riktade till den egna befolkningen för att dämpa eventuell krigsutmattning.

Det finns inga tydliga tecken på att ryska medborgare i stor skala protesterar mot kriget, och regimen visar en påfallande likgiltighet inför hur många soldater som dör vid fronten. Beslut fattas i Kreml utan hänsyn till befolkningens attityder, och demonstrationer är i praktiken omöjliga på grund av den hårda repressionen.

Dmitry Dubrovskiy från Karlsuniversitetet i Prag har analyserat Putins tal och konstaterat att presidenten lyckades kombinera två helt motstridiga budskap: idén om att avsluta kriget och löftet om att fortsätta striderna tills en total seger är uppnådd. Detta paradoxala sätt att kommunicera visar att orden saknar konkret innebörd och endast tjänar som ett verktyg för att hålla omvärlden osäker och splittrad





