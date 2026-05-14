Rysslands intensifierade krigföring mot Ukraina och den globala responsen

En djupgående genomgång av de senaste ryska luftattackerna, territoriella förändringar i Donetsk, interna korruptionsskandaler och USA:s oljesanktioner.

Ryssland s storskaliga aggression mot Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, har nått en ny och extremt intensiv fas. Under en period av endast 48 timmar har det ukrainska försvaret tvingats hantera en onslaught av ryska luftburna vapen, där president Volodymyr Zelenskyj rapporterat om över 1 500 drönare och ett 50-tal robotar.

Trots att Ukraina har uppnått en imponerande nedskjutningsgrad på 94 procent för drönare och 73 procent för robotar, kvarstår de ballistiska robotarna som ett kritiskt hot. De massiva attackerna har inte bara riktats mot militära mål utan även mot civila bostadsområden och kritisk infrastruktur. I Kiev har förödelsen varit särskilt stor, där ett bostadshus i området Darnytskyj kollapsade och krävde flera offer, bland annat en 12-årig flicka vars död har väckt stor sorg.

Samtidigt har det statliga energibolaget Naftogaz rapporterat om omfattande skador på gas- och energiinfrastruktur i regionerna Charkiv och Zjytomyr, vilket ytterligare försvårar vardagen för miljontals ukrainare som kämpar mot mörker och kyla. Rysslands uppenbara mål är att överbelasta luftförsvarssystemen och skapa så mycket mänskligt lidande som möjligt genom att systematiskt attackera civila mål. På marken fortsätter den utslitande striden i Donetskregionen.

Rysslands försvarsdepartement har nyligen hävdat att deras styrkor tagit full kontroll över byn Mykolaivka, en strategisk punkt belägen mellan Kostiantynivka och Tjasiv Jar. Detta markerar ett genombrott efter en period av relativ stagnation där ryska styrkor endast rört sig marginellt framåt sedan februari föregående år. Samtidigt som landet kämpar mot en extern fiende, utspelar sig en dramatisk intern kamp mot korruption. Andrij Jermak, den tidigare stabschefen för president Zelenskyj, har häktats i 60 dagar av en ukrainsk domstol.

Anklagelserna rör penningtvätt i en omfattande korruptionshärva kopplad till ett lyxighetsbygge utanför Kiev, där stora summor pengar ska ha kanaliserats på ett olagligt sätt. Med en borgen satt till cirka 30 miljoner kronor visar denna händelse på Ukrainas beslutsamhet att rensa ut korruption inom sina egna led, även på högsta nivå, för att säkra framtida stöd och legitimitet internationellt under den pågående krigsinsatsen. Den diplomatiska fronten präglas av desperation och strategiska krav.

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha har riktat skarpa ord mot världens supermakter, USA och Kina. Han menar att Moskva aldrig kommer att avsluta kriget på egen hand och att det krävs ett kraftfullt ingripande från Peking och Washington för att tvinga Putin till fred. Sybiha poängterade ironin i att ryska drönare regnar över Kiev precis när världens mäktigaste ledare möts för att diskutera samarbete och stabilitet.

Parallellt med detta har USA intensifierat det ekonomiska trycket mot Ryssland genom strikta sanktioner mot köpare av rysk olja. Särskilt Indien, en av Rysslands främsta kunder, har hamnat i siktet. USA:s finansminister Scott Bessent har tydliggjort att undantagen från sanktionerna inte kommer att förlängas, trots att Indien har utnyttjat de tillfälliga kryphålen för att importera rysk olja i rekordfart.

Denna ekonomiska krigföring syftar till att strypa Rysslands förmåga att finansiera sin krigsmaskin och tvinga fram en diplomatisk lösning genom ekonomisk utmattning. Sammanfattningsvis befinner sig Ukraina i en extremt utmanande situation där det militära försvaret, den interna rättvisan och den internationella diplomatin måste samverka för nationens överlevnad. De ryska attackerna syftar inte bara till territoriell vinst utan till att psykologiskt bryta ner den ukrainska befolkningen.

Men genom att kombinera ett starkt motstånd på slagfältet med en kompromisslös kamp mot intern korruption och ett strategiskt utnyttjande av globala ekonomiska påtryckningar, fortsätter Ukraina att stå emot invasionen. Kampen om Ukrainas framtid avgörs nu inte bara i skyttegravarna i Donetsk eller i ruinerna av Kiev, utan även i förhandlingsrummen i Peking och Washington, där världens stormakter tvingas ta ställning till Putins aggression och krigets långsiktiga kostnader för den globala säkerheten





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Ryssland Luftangrepp Sanktioner Korruption

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina fortsätter med attack mot rysk gasanläggningThe Russian military launched an attack on Ukraine using over 200 drones and resumed airstrikes near the front lines. Additionally, there has been a rise in reports of Russian soldiers deserting their positions and reports of Ukrainian attacks on a Russian region.

Read more »

– Kriget i Ukraina – Ungern kallar upp Rysslands ambassadörUngerns utrikesdepartement har beslutat att kalla upp den ryska ambassadören i landet efter onsdagens drönarattack i i ukrainska…

Read more »

Ungerns nya premiärminister kallar upp Rysslands ambassadör efter drönarattacker mot västra UkrainaUngerns nya premiärminister har ställt sig bakom sin regering och kallat upp Rysslands ambassadör efter drönarattacker mot områden nära gränsen i västra Ukraina. Den ungerska regeringen fördömer starkt ryska ageranden och utrikesminister Anita Orbán kommer att samtala med ambassadören på torsdag morgon.

Read more »

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina fortsätter med drönar- och robotattackerRysslands invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Flygvapnet har skott ner 652 drönare under natten efter ett massivt drönarangrepp under dagen. Minst sju personer har skadats i den omgivande regionen, enligt Ukrainas räddningstjänst. Minst en person har dödats och åtminstone 31 skadats i ett omfattande ryskt luftangrepp mot Kiev under natten.

Read more »