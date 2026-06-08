Rysslands invasion av Ukraina fortsätter

Rysslands invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022. Enligt ukrainska myndigheter har en rysk drönare träffat en lagringsanläggning för använt kärnbränsle i närheten av kärnkraftverket i Tjernobyl. Internationella atomenergiorganet (IAEA) kommer att åka dit för att göra en undersökning.

Ryssland s invasion av Ukraina fortsätter sedan den 24 februari 2022. Enligt ukrainska myndigheter har en rysk drönare träffat en lagringsanläggning för använt kärnbränsle i närheten av kärnkraftverket i Tjernobyl.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) kommer att åka dit för att göra en undersökning. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj träffar europeiska ledare i London i dag, rapporterar brittiska medier. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer står värd för mötet, där även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Rysslands försvarsdepartement uppger att det ryska luftförsvaret skjutit ner 339 ukrainska drönare under en 13-timmarsperiod på lördagen. Storbritannien och Frankrike leder initiativet





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