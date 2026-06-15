Rysslands invasion av Ukraina fortsätter

Rysslands invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022. Läget är allvarligt i Kostiantynivka, som är en del av det ukrainska 'fästningsbältet i öster'. Ryska flygattacker mot Kiev resulterade bland annat i en brand i det ortodoxa Petjerskaklostret, som är med på Unescos världsarvslista.

Ryssland s invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022. Läget är allvarligt i Kostiantynivka , som är en del av det ukrainska 'fästningsbältet i öster'.

Enligt Emil Kastehelmi, militäranalytiker på finska Black Bird Group, riskerar staden att falla under sommaren. Ryska flygattacker mot Kiev under natten till idag resulterade bland annat i en brand i det ortodoxa Petjerskaklostret, som är med på Unescos världsarvslista. Ett ryskt bombplan av modellen TU-22M3 har kraschat i Irkutsk-regionen i Ryssland, bekräftar Rysslands försvarsdepartement till ryska nyhetsbyrån Interfax. Rysslands chef för utrikesunderrättelsetjänsten, Sergej Narysjkin, uppger att Rysslands och USA:s underrättelsetjänster har kontakt med varandra angående Ukraina.

Enligt en rapport från den ukrainska militärens generalstab har Ryssland förlorat ungefär 1 384 190 soldater sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kallar Rysslands attack mot det historiska Petjerskaklostret för ett grovt brott mot den kristna kulturen. Tre personer har dödats och ytterligare tre skadats i en drönarattack mot den ryska staden Tula söder om Moskva, uppger guvernören Dmitrij Miljajev på Telegram.

Minst fem personer har dödats och ytterligare fem skadats i en rysk attack mot staden Charkiv i Ukraina natten till måndag, rapporterar Reuters med hänvisning till lokala myndigheter. Ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev resulterade bland annat i en brand i det historiska Petjerskaklostret. Byggnaden finns med på Unescos världsarvslista och är enligt borgmästare Vitali Klitschko en av de mest viktiga kulturella byggnaderna i Kiev. Donald Trump har under dagen pratat med både Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin.

'Vi diskuterade vad som skulle kunna ta oss närmare freden och jag informerade presidenten om den senaste utvecklingen på slagfältet och om hur våra positioner stärkts', har Trump sagt. Ryssland avfyrade 1 920 drönare, 1 790 flygbomber och 17 robotar av olika slag mot Ukraina under den gångna veckan, skriver president Volodymyr Zelenskyj på X. Han vädjar, vilket han gjort många gånger sedan invasionen, om ytterligare luftvärn från Ukrainas allierade





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