Rytting Kaneryd leder avtackningsfirande efter framgångsrik vecka

Johanna Rytting Kaneryd är i centrum för firandet av avgående landslagsspelare efter en vecka präglad av både skadekamp och framgång på planen. Hon delar med sig av sina tankar om comebacken och vikten av lagets gemenskap.

Johanna Rytting Kaneryd leder ikväll firandet av de spelare som lämnar landslaget. Det har varit en känslosam vecka för henne personligen, då hon anslöt till samlingen med en känning i vaden. Skadan hindrade henne från spel i matchen mot Danmark, men mot Serbien var hon redo att bidra och byttes in under andra halvlek. 'Äntligen', utbrast Rytting Kaneryd med ett leende. 'Det har varit speciellt att komma till lägret såklart och vara lite halvskadad. Jag är jätteglad att den här veckan har utvecklat sig som den har gjort.'

Hon beskriver upplevelsen av att vara vid sidan av som väldigt speciell, nästan som en ny erfarenhet för henne. 'Det är typ första gången jag gör det känns det som så det var lärorikt för oss. Jag hatar att sitta och titta på så det var en väldigt speciell känsla. Men jag är glad över att det har gått så pass bra.' Glädjen över att vara tillbaka i full form är påtaglig: 'Vaden känns hundra procent tillbaka till att vara hundra, det är sjukt att känna att kroppen känns bra, det var längesedan jag kände det.'

Efter den viktiga 1-0-segern avtackades flera framstående spelare: Peter Gerhardsson, Hanna Glas, Linda Sembrant, Jonna Andersson och Magdalena Eriksson. Den formella avtackningen följs nu av ett mer informellt firande med laget, där Rytting Kaneryd bekräftar att hon har tagit täten i arrangemanget. Enligt henne själv är hon ensam i den festkommitté hon bildat. 'Peter kanske ska med på festen', skämtar hon, och lägger till: 'Jag hörde att Mange (Magnus Wikman) var sugen också.' Frågan om peruker, som varit ett återkommande inslag i tidigare firanden, besvaras med ett nej: 'Nej, inga peruker den här gången.' Hon funderar dock vidare: 'I och för sig, alla är ju blonda, det hade vi kunnat tänkt på.' Detaljerna kring firandet hålls hemliga, men en sak är säker: 'Vi ska fira i alla fall, det är en sak som är säker, de förtjänar allt firande man kan få.'

Den här samlingen har varit en blandning av personliga utmaningar och glädjefyllda ögonblick för Johanna Rytting Kaneryd. Att ansluta till landslaget med en skadekänning i vaden skapade en oro som nu är lagd åt sidan. Hon beskriver den medicinska personalens insatser och hennes egen envishet som avgörande för att hon skulle kunna delta i den avslutande matchen. Att få komma in på planen efter att ha sett matchen från sidan var en stor lättnad och en bekräftelse på hennes återhämtning. 'Det är en otrolig känsla att veta att kroppen svarar som den ska', säger hon och poängterar hur viktigt det är att kunna prestera på topp när man representerar sitt land.

Hon reflekterar också över den unika situationen att vara delaktig i firandet av spelare som nu lämnar. Att se sina lagkamrater och en framgångsrik förbundskapten ta sina sista steg i landslaget är både vemodigt och glädjefyllt. Rytting Kaneryds roll i festkommittén verkar vara ett sätt för henne att visa sin uppskattning och bidra till en positiv avslutning för de avgående profilerna. Hennes energi och initiativförmåga lyser igenom när hon beskriver planerna, även om de hålls hemliga. Hon betonar att fokus ligger på att hylla spelarna och deras prestationer under sina landslagskarriärer. 'Det handlar om att visa respekt och tacksamhet', säger hon. 'De har gett så mycket till svensk fotboll och förtjänar att få ett fantastiskt avslut.'

Den mentala aspekten av att vara spelare i ett landslag är också något Rytting Kaneryd lyfter fram. Att hantera press, skador och förväntningar kräver en stark mental styrka. Hennes egen erfarenhet av att kämpa sig tillbaka från skada visar på en imponerande beslutsamhet. Den positiva utvecklingen under veckan har inte bara stärkt henne fysiskt utan även mentalt. Att kunna bidra på planen i en viktig match och sedan leda firandet av sina lagkamrater ger en helhetskänsla av framgång och gemenskap. Det är tydligt att Rytting Kaneryd är en spelare som värdesätter lagandan och strävar efter att vara en positiv kraft inom truppen. Hennes engagemang i att organisera firandet visar på en mognad och ett ledarskap som sträcker sig bortom det rent sportsliga. Framöver ser hon fram emot att fortsätta utvecklas som spelare och bidra till landslaget i kommande utmaningar, men idag ligger hennes fokus på att hylla dem som nu tar farväl.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ung mamma trots fördomar: "Folk sa att jag inte skulle klara det"Lina Suarez, 22, berättar om hur hon blev gravid samma dag som hon började på universitetet och de fördomar hon mött som ung mamma. Trots negativa kommentarer från omgivningen har hon valt att bli mamma och har funnit stöd i sociala medier från andra unga mammor.

Read more »

Johanna Frändén: Zara Larsson och Robyn visar hur bistert det blivit att vara kvinna i dagReaktionerna på Zara Larssons och Robyns utspel får dem att framstå som kontroversiella. Egentligen påminner de bara om självklarheter som måste försvaras.

Read more »

Elin var föräldraledig i Frankrike – nu tvingas hon flytta sin dotter ditTvååringen anses ha hemvist i Frankrike • Riskerar att förlora vårdnaden • Pappan: dottern har förts bort.

Read more »

Rytting Kaneryd redo för nyckelmatch mot SerbienEfter en tids rehab för en krånglande vad är den svenska stjärnan Filippa Angeldal Rytting Kaneryd nu tillgänglig för spel i VM-kvalmatchen mot Serbien. Förbundskapten Tony Gustavsson ger ett positivt besked men poängterar att det medicinska teamet avgör hennes speltid.

Read more »

Sverige Förbereder Sig för Avgörande VM-Kval – Rytting Kaneryd Tillbaka, Startelvan OvisstEfter en smärtsam förlust mot Danmark i VM-kvalet, står det svenska damlandslaget inför en omedelbar utmaning när de möter Serbien på lördag. Nyckelspelaren Johanna Rytting Kaneryd är nu spelklar efter skada, men förbundskaptenen antyder att hon inte kommer att starta matchen. Startelvan är inte fastställd, med fokus på att addera fräschör, aggressivitet och individuell skicklighet för att säkra segern och potentiellt förbättra målskillnaden.

Read more »

Gustavsson pressad efter tuff kvalstart: Ska ta oss till VMSkadedrabbade Johanna Rytting Kaneryd ser ut att kunna hoppa in mot Serbien. Det kan behövas, efter bara en seger på tre matcher i VM-kvalet i fotboll.

Read more »