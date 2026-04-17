Rytting Kaneryd redo för nyckelmatch mot Serbien

Efter en tids rehab för en krånglande vad är den svenska stjärnan Filippa Angeldal Rytting Kaneryd nu tillgänglig för spel i VM-kvalmatchen mot Serbien. Förbundskapten Tony Gustavsson ger ett positivt besked men poängterar att det medicinska teamet avgör hennes speltid.

Ett efterlängtat glädjebesked har nått svensk fotboll: Filippa Angeldal Rytting Kaneryd är redo för spel. Efter att ha missat den senaste matchen mot Danmark, där Blågult föll snöpligt efter ett sent danskt avgörande, ger nu förbundskapten Tony Gustavsson tummen upp. Rytting Kaneryd, en av Sveriges absolut största stjärnor, har under en tid följt ett individuellt rehabschema från sin klubb Chelsea på grund av en krånglande vad. Detta har inneburit att hon bara kunnat träna sporadiskt med landslaget.

Men nu är hon alltså redo att bidra i den avgörande VM-kvalmatchen mot Serbien. 'Alla är tillgängliga', säger Tony Gustavsson till SVT Sport, och fortsätter: 'Sedan får vi se efter mötet med det medicinska teamet i kväll, när jag får besked om hur många minuter Rytting Kaneryd har. Men alla körde för fullt i dag.' Gustavsson beskriver Rytting Kaneryds nuvarande form som mycket lovande: 'Hon ser otroligt entusiastisk, fartfylld och spelsugen ut. Men medicinska teamet avgör hur mycket hon kan spela.'

Beskedet är en enorm lättnad för både spelare och supportrar. Rytting Kaneryds frånvaro har märkts tydligt på planen, och hennes återkomst innebär en betydande förstärkning för Sveriges chanser att säkra en plats i VM. Förlusten mot Danmark har satt press på laget, och matchen mot Serbien är därför av yttersta vikt. Att ha en spelare av Rytting Kaneryds kaliber tillbaka i truppen, även om det blir i begränsad omfattning initialt, ger en helt annan tyngd och kreativitet i det svenska anfallsspelet. Förbundskaptenens kommentarer understryker vikten av att lyssna på det medicinska teamet, men den generella optimismen kring hennes spelberedskap är påtaglig. Den slutliga bedömningen av hennes matchform och huruvida hon kan starta eller göra inhopp kommer att göras efter ytterligare samråd med medicinsk personal.

Den tidigare matchen mot Danmark, som slutade i en bitter förlust för Sverige, kom alltså alldeles för tidigt för att Rytting Kaneryd skulle vara aktuell för spel. Missade möjligheten att se henne i aktion då, vilket underströk behovet av hennes närvaro i kommande matcher. Nu när hon är tillbaka är förväntningarna höga. Hela landslaget har kämpat och visat stor kämpaglöd, men med Rytting Kaneryd på planen höjs den tekniska nivån och det offensiva hotet markant. Hennes förmåga att skapa målchanser och leverera avgörande passningar kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i en så här pass viktig kvalmatch. Förbundskapten Gustavsson har konsekvent betonat vikten av att spelares hälsa kommer först, men nu ser det ut som att riskerna har minimerat och att hon kan bidra till lagets framgång. Nyckeln blir att hitta rätt balans mellan att utnyttja hennes potential och att skydda henne från återfall.

Sveriges damlandslag har en utmanande väg framför sig i VM-kvalet, och varje match är av stor betydelse. Efter den snöpliga förlusten mot Danmark är det nu dags att blicka framåt mot Serbien. Med Filipa Angeldal Rytting Kaneryd tillbaka i truppen ökar möjligheterna avsevärt. Hela laget har visat prov på stor moral och samarbetsvilja, och nu får de förstärkning av en av sina mest tongivande spelare. Tony Gustavssons besked inger hopp och framtidstro. Att alla spelare är tillgängliga och att en stjärna som Rytting Kaneryd är redo att delta är precis vad laget behöver inför denna kritiska match. Det återstår att se hur många minuter hon kommer att kunna bidra med, men bara hennes närvaro på planen är en moralisk höjning för hela truppen. Nu hoppas man att hon kan bidra till att säkra de nödvändiga poängen för att ta sig vidare i kvalet och nå ett efterlängtat VM-slutspel.





svt

Fotboll VM-Kval Sveriges Damlandslag Filippa Angeldal Rytting Kaneryd Tony Gustavsson

