Så bygger du framtidens organisation med digitala kollegor

Jens Eriksvik på Algorithma förklarar hur företag kan introducera sina första AI-agenter som digitala kollegor,Identifiera uppgifter för automatisering,Skala upp via en central plattform och säker styrning.

Jens Eriksvik, vd på det svenska AI-bolaget Algorithma , menar att frågan inte längre är om man ska använda AI, utan var och hur den första digitala kollegan ska börja arbeta.

Många företag testar idag AI i enskilda verktyg, men nästa steg är att skala upp och se AI som en del av organisationen - som digitala kollegor med tydliga uppdrag, ansvar och uppföljning. Vi arbetar med att sätta AI i arbete, säger han. Det handlar om att forma digitala kollegor som ansluter till befintliga team och tar ansvar för specifika delar av ett arbetsflöde. Det första steget är inte att automatisera en hel yrkesroll.

I stället bör ledningen identifiera uppgifter som tar mycket tid, är repetitiva eller inte blir gjorda fullt ut. Det kan vara kundärenden, fakturagranskning, compliance eller administrativa flöden. Ett bra lackmustest är om du med tydliga instruktioner hade kunnat lära upp en nyanställd att göra uppgiften. Om svaret är ja, är det ett bra fall för AI.

Den digitala kollegan byggs därför kring en avgränsad roll och kan logga in i befintliga system, följa processer, hantera information och leverera färdiga resultat. Precis som en människa behöver den utvärderas. Man ska inte börja för stort, varnar Eriksvik. Skruva ner komplexiteten, minska variationen och ge agenten ett tydligt uppdrag för att öka chansen för framgång.

När den första digitala kollegan fungerar uppstår nästa fråga: hur skalar man upp? Då krävs en gemensam plattform för att hantera flera agenter. När man går från en agent till ett helt team måste man veta vilka agenter man har, vad de gör, vem som ansvarar för dem och hur de presterar. Algorithma beskriver sin plattform som agenternas kontor - en gemensam infrastruktur där digitala medarbetare kan styras, följas upp och ges säker tillgång till rätt system.

Där hanteras också kontroll, spårbarhet och dataflöden. Utan central styrning riskerar man att få många oanslutna AI-lösningar utan transparens. Det blir som en organisation utan organisationsschema, säger Eriksvik. Säkerheten är särskilt viktig för större bolag.

Företag vill kunna använda sin data och sina processer utan att känslig information lämnar den egna miljön. För ledningen är detta alltså inte bara en teknisk fråga, utan en strategisk fråga om hur organisationen skall framtidssäkras och hur mänsklig tid skall användas där den skapar störst värde. De digitala kollegorna skall ta hand om repetitivt arbete så att människor kan fokusera på kreativitet, relationer och bättre beslut. Algorithma är ett svenskt AI-bolag som bygger digitala kollegor åt stora företag.

Genom sin agentplattform möjliggör de säker styrning och uppföljning av autonoma AI-agenter som utför konkreta arbetsuppgifter i befintliga processer. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Algorithma och är inte en redaktionell artikel från Dagens industri





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AI Digitala Kollegor Automatisering Agentplattform Organisation Algorithma

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