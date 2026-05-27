Så bygger du motståndskraft för kritisk infrastruktur - tre steg framåt

En artikel om hur kommuner och bolag kan arbeta med resiliens enligt Rambolls trestegsmodell, med fokus på kartläggning, handlingsplan och praktisk testning.

Att bygga motståndskraft för kritisk infrastruktur är en komplex utmaning som kräver mer än bara pappersplaner. I en tid präglad av cyberhot, extremväder, störningar i leveranskedjor och ett spänt omvärldsläge måste kommuner och bolag navigera genom en djungel av nya direktiv.

EU:s CER-direktiv är bara ett exempel på krav som läggs ovanpå en redan ansträngd vardag. Senior resiliensexpert Karin Palmblad på Ramboll ser ofta verksamheter som vill göra mer men inte vet var de ska börja. Hon betonar vikten av att förstå varför en organisation är samhällsviktig och hur man tillsammans med andra aktörer kan förbereda sig för det oönskade.

Det handlar om att kartlägga beroenden, från digitala system till leverantörer, och att redan i projekteringsskedet väga in robusthet som reservlösningar och driftbehov. Rambolls modell för ökad beredskap bygger på tre konkreta steg. Första steget är att kartlägga befintliga funktioner, system, leverantörer, kompetenser och samarbeten. Många aktörer har redan mycket på plats för vardagen, men frågan är om det håller vid kris eller krig.

Andra steget handlar om att omvandla lägesbilden till en handlingsplan: prioritera, äga frågor och driva arbetet framåt. Det kan innebära att planera övningar, utbilda personal, skapa nya samarbeten eller befästa befintliga relationer. För komplexa och mindre verksamheter blir samverkan en praktisk nödvändighet - allt går inte att bygga upp på egen hand. Tredje steget är att pröva arbetet i praktiken.

Ett avtal eller ett lager i teorin räcker inte; först i en övning märks det vem som gör vad, vem som fattar beslut och vad som måste hållas igång först. Karin Palmblad uppmanar till att utmana den administrativa bördan och göra tillsynen till ett gemensamt arbete för motståndskraft. Metoden är flexibel och kan användas vid olika typer av störningar, men prioriteringarna skiftar.

Vid cyberhot handlar det om utbildning och incidentrapportering; vid extremväder måste snabb kommunikation fungera, både internt och till allmänheten. Vid störningar i samhällsviktig verksamhet är samverkan mellan privat och offentlig sektor avgörande. För ledningsgrupper som inte kommit igång är en enkel krisövning med bredare deltagande ett utmärkt första steg. Karin Palmblad konstaterar att hon aldrig mött en organisation som tyckt att en sådan övning var slöseri med tid - tvärtom blir det ofta startskottet för mer omfattande beredskapsarbete.

