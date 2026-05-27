Så hanterar du AI-säkerhet i en tid av geopolitisk oro

Expert på XLENT Cyber Security förklarar hur företag kan balansera innovation och säkerhet i AI-utvecklingen, med fokus på datastyrning, regulatoriska risker och långsiktig robusthet.

Den geopolitiska oron ökar globalt, och med den följer en våg av cyberangrepp som blir allt mer sofistikerade. Samtidigt förändras hotlandskapet i rasande takt, drivet av framsteg inom artificiell intelligens.

För företag och organisationer innebär detta ett akut behov av att integrera säkerhetstänkande i varje led av verksamheten, särskilt när det gäller AI-användning. Charlotte Korssell, vd för XLENT Cyber Security, understryker att balansen mellan innovation och säkerhet är kritisk. Många företag vill snabbt dra nytta av AI:s potential, men de underskattar ofta de risker som kommer med tekniken. Det är här fallgroparna uppstår.

Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. För att navigera i denna komplexa miljö krävs en strategi som kombinerar teknisk expertis med juridisk och organisatorisk medvetenhet. Den som inte agerar proaktivt riskerar att hamna på efterkälken i en tid där säkerhetshoten ständigt utvecklas.

Fredrik Bellner, cybersäkerhetsexpert på XLENT, varnar för betydande risker om en modell eller AI-agent tränas på data som bryter mot exempelvis GDPR, Cybersäkerhetslagen eller interna krav. Följderna kan bli långtgående. Modellen kan behöva byggas om från grunden. Till skillnad från traditionell IT går det inte att radera data helt - känslig information kan finnas kvar i modellen, vilket kan leda till förlorade investeringar och påverka kritiska kärnprocesser.

Robin Spinelli Scala, affärsutvecklare inom AI på samma bolag, pekar ut AI som tränas på stora mängder data utan korrekt styrning som en central sårbarhet. En LLM (stor språkmodell) kan upptäcka mönster som människor missar och dra slutsatser om känslig information, även utan explicit data. Det gör AI-agenter svåra att kontrollera och kan få dem att utföra uppgifter de inte är avsedda för. Det räcker inte att bara bygga AI, utan den måste byggas rätt från början.

Detta kräver noggrann planering och en förståelse för hur algoritmer interagerar med befintliga system, samt hur man förhindrar oavsiktliga bias eller läckage av konfidentiell information. I takt med att fler branscher integrerar AI i sina kärnprocesser ökar också behovet av transparenta och spårbara modeller. För att möta dessa utmaningar stöttar XLENT Cyber Security organisationer i att införa AI säkert, effektivt och kostnadskontrollerat.

Enligt Charlotte Korssell handlar det inte bara om att öka takten i AI-utvecklingen, utan om att minska risker och göra lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader. Det finns många sätt att utveckla och använda AI, vilket gör arkitekturvalen avgörande. Vi stödjer verksamheter att utveckla och säkra AI-lösningar i en tid där generativ AI ökar kraven på säkerhet, förutsägbarhet och regelefterlevnad. Vårt uppdrag är att bidra till ett tryggare digitalt samhälle och stärka Sveriges säkerhet.

I dag är det viktigare än någonsin. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med juridisk expertis hjälper XLENT företag att identifiera sårbarheter, implementera säkerhetsåtgärder och utbilda personal. Detta inkluderar allt från att granska träningsdata för att undvika GDPR-problem till att designa AI-system med inbyggd säkerhet. På så sätt kan organisationer dra nytta av AI:s kraft utan att kompromissa med integritet eller lagkrav.

I en tid där geopolitiska spänningar och cyberhot ständigt växer är en robust AI-säkerhetsstrategi inte bara en konkurrensfördel - den är en nödvändighet





