Så minskar du felaktiga reklamationer med videoanalys

Stefan Borg och Staffan Persson från SiB Solutions förklarar hur intelligent videoanalys kan avslöja sanningen bakom oklara reklamationer i logistikkedjor, minska kostnader och skapa en kultur baserad på fakta.

Stefan Borg, vd på SiB Solutions, och Staffan Persson, medgrundare, belyser de stora utmaningarna med felaktiga och oklara reklamationer som är en vardaglig företeelse i logistikintensiva verksamheter.

Enligt dem är det inte ovanligt att upp till hälften av alla reklamationer saknar ett solidt underlag, vilket leder till onödiga kostnader och felbedömningar. Många felberäknar på att problemen bottnar i den mänskliga faktor, men ofta är det snarare fallet att lagret har agerat korrekt medan kunden upplever att något gått fel. Alternativa orsaker kan vara externa aktörer eller bristfälliga processer och system. Genom intelligent videoanalys kan företag snabbt få klarhet om vad som faktiskt inträffat under ett orderflöde.

Ljuset på det faktiskt på händelsen skedde. Processen innebär att kameror fångar kritiska ögonblick - från plockning och packning via lastning till slutlig utlämning. Allt videomaterial indexeras och lagras på ett strukturerat sätt så att man med några klick kan söka fram relevanta sekvenser kopplade till en given order eller händelse. När en reklamation anmäls kan man alltså direkt kontrollera vad som egentligen hände.

Video är den enda tekniken som kan ge ett visuellt, objektivt bevis för rotationsorsaken, oavsett om det rör sig påstådda saknade varor, felplock, skadat gods eller försvunna leveranser. Företagen upplever att de med video som tyg kan halvera antalet reklamationer och därmed frigöra betydande resurser. Varje avvisad reklamation påverkar omedelbart resultatet och stärker sista raden. Visuell data möjliggör inte bara spårning av rotorsaker utan också rättåtgärder och en mer exakt förbättringsprocess som minskar återkommande problem och ökar effektiviteten.

AI-baserade tjänster integrerade i plattformen ytterligare värde, vilket ger kunderna möjlighet att kontinuerligt utveckla kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. En culturell förändring inträffar när fakta ersätter antaganden: onödiga konflikter avkyls och ett ökat förtroende växer mellan aktörer. Ledande logistik- och industribolag i Europa och USA har redan antagit SiB Solutions lösning, inte bara för att lösa problem utan för att bygga en kultur där sanningen alltid vinner





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Videoanalys Reklamationer Logistik AI Bevis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk domstol: ”Bonusprinsen” kvar i häktet | Senaste nytt på SvDNorges ”bonusprins” Marius Borg Høiby blir kvar i häktet, meddelar lagmannsretten (motsvarande hovrätten) i Oslo.

Read more »

Ordförande säljer för 160 miljoner i fastighetsjättenSagax storägare och ordförande Staffan Salén säljer, via bolaget Salénia Holding, aktier för över 160 miljoner kronor i fastighetsbolaget, enligt…

Read more »

Jakob Voelkerling Persson: 'Det ska bli kul, men jag tror inte det', inför Helsingborg - LandskronaHöjdpunkter: Helsingborgs IF - IFK Norrköping. Den 25-årige lagkaptenen Jakob Voelkerling Persson har mött Malmö FF tidigare på seniornivå, men aldrig Landskrona Bois innan flytten till Sirius för fyra år sedan. Han ser fram emot mötet mot Bois och tror att det kan bli en intensiv match med mycket dueller. Försvarsfacit: Helsingborgs IF har släppt in sex mål i fasta situationer och 20 mål totalt efter tio matcher. IFK Värnamo är det enda laget som släppt in fler mål än HIF:s 20. Jakob Voelkerling Persson menar att laget har jobbat med den direkta återerövringen och fasta situationer. Förhoppningen är att finslipa detaljerna som gör att laget gör fler mål än motståndaren.

Read more »

Stefan, 69, fick inte beställa på krogenPensionärsparet Gunnel och Stefan tänkte ta ett glas på kvarterskrogens uteservering. Men de ombads lämna restaurangen – på grund av Stefans tröja. – Det känns ju lite märkligt, säger Gunnel.

Read more »