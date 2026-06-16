Så nära är steget mot ett avskaffat alkoholmonopol

Ett utkast till en litteraturstudie om alkoholpolitiska reformer, tillgänglighet och konsumtion i Sverige, med fokus på Systembolagets monopol och jämförelser med finländska modeller.

Under lång tid har reformer som gjort alkoholen tillgängligare avlöst varandra. Ändå har konsumtionen inte förändrats nämnvärt. Det gör att steget mot ett avskaffat alkoholmonopol är kortare än någonsin förr.

Den svenska alkoholpolitiken har präglats mycket av totalkonsumtionsmodellen. Den bygger på två tankar: Ju mer alkohol som konsumeras totalt, desto fler skador får vi. Och ju tillgängligare alkoholen är, desto mer konsumeras. Vill man minska skadorna är det därför bäst att minska alkoholens tillgänglighet.

När det nådde sin kulmen kontrollerade staten såväl import som tillverkning och försäljning. I dag är det bara det sistnämnda monopolet, Systembolaget, som är kvar. Grundtanken är dock kvar: Genom att begränsa alkoholförsäljningen till ett statligt bolag blir tillgängligheten och konsumtionen mindre. Trots det har alkoholen blivet väsentligt mer tillgänglig.

Sedan vi gick med i EU är det tillåtet med privatimport från utlandet. Systembolaget har öppnat fler butiker och fått utökade öppettider. Digitaliseringen gör det enkelt att få alkohol levererad till dörren, även från privata aktörer. Serveringstillstånden har blivit fler.

Det är en fantastisk utveckling som gjort Sverige friare och roligare. Parallellt har den totala alkoholkonsumtionen dessutom minskat något, särskilt bland ungdomar (Folkhälsomyndigheten 19/12-25). Det står i direkt motsägelse till totalkonsumtionsmodellen. Den nuvarande regeringen har under mandatperioden också drivit igenom reformer i samma riktning.

Tack vare gårdsförsäljningen kan man numera handla öl och vin hos lokala producenter runtom i landet, även på söndagar. Med avskaffandet av matkravet blir det nu tillåtet att servera alkohol i lokaler som saknar restaurangkök. Som det ser ut nu kommer den här utvecklingen bara att fortsätta. De senaste månaderna har det nämligen haglat förslag om fortsatta alkoholpolitiska liberaliseringar.

Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska ha både kylar och söndagsöppet (SVT 19/5). Moderaterna gick nyligen ut och ville sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år (Aftonbladet, 3/6). Liberalerna tog tidigare i våras fram ett helt manifest med förslag för ökad alkoholtillgänglighet. Bland annat vill de att licensierade butiker ska få sälja öl och vin (Expressen 17/5).

Här är vårt grannland Finland ett föredöme. Sedan 2024 kan drycker upp till 8 procent i alkoholhalt köpas i vanliga matbutiker. Trots det har alkoholkonsumtionen minskat (Yle, 28/6-25) och det har diskuterats om man ska höja gränsen ytterligare till 15 procent. För Sverige är steget mot en finsk modell kortare än man tror.

I dag är alkoholen tillgängligare än den någonsin varit och inget talar för att den trenden kommer vända. Tvärt om drivs det på för ytterligare reformer. Det är möjligt att Systembolaget fortsätter att vara kvar, men kan kompletteras av andra aktörer. Varje matbutik kan tillhandahålla ett grundutbud.

För den mer intresserade uppstår möjligheten att besöka mer specialiserade alkoholbutiker. Det kan ge såväl ett bredare utbud som en smidigare fredagshandling för svenska alkoholkonsumenter. Mycket lite talar dessutom för att konsumtionen skulle påverkas nämnvärt. Erfarenheten i både Sverige och Finland är att tillgängligheten inte varit avgörande för konsumtionen.

Det gör att det är dags att släppa både totalkonsumtionstanken och det sista alkoholmonopolet





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Alkoholpolitik Systembolaget Alkoholmonopol Alkoholtillgänglighet Totalkonsumtion

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