Spaniens premiärminister Pedro Sánchez höll ett kraftfullt tal vid en internationell konferens i Barcelona, där han kritiserade global högerpopulism och ekonomisk ojämlikhet. Stefan Löfven, ordförande för europeiska socialdemokrater, uttryckte sitt fulla stöd för Sánchez och hyllade honom som en ledare för den progressiva rörelsen. Mötet, som beskrivs som ett anti-Trump-evenemang, ägde rum samtidigt som Donald Trump kritiserade Spaniens ekonomi.

I en stor sammankomst i Barcelona , som beskrivits som ett tydligt anti-Trump-möte, samlades progressiva ledare från hela världen för att diskutera framtiden och formulera en gemensam strategi mot en växande global högerpopulism. Bland de omkring 6 000 deltagarna vid konferensen för Global progressiv mobilisering fanns framstående politiker, analytiker och presidenter som Sydafrikas Cyril Ramaphosa, Colombias Gustavo Petro och Brasiliens Lula da Silva.

Talare vid tillställningen var bland annat Spaniens premiärminister Pedro Sánchez, som i ett kraftfullt anförande sågade det han kallade den globaliserade ytterkantshögern. Sánchez riktade skarp kritik mot Donald Trumps agerande, särskilt hans användning av tullar som politiskt påtryckningsmedel, och kritiserade även den amerikanske presidentens och Israels agerande i Mellanöstern.

Pedro Sánchez, Spaniens premiärminister, uttryckte en tydlig frustration över ekonomisk ojämlikhet och girighet i sitt tal. Han lovade att agera mot dem som han menar är oåtkomliga och spekulerar i människors boende. 'Vi kommer att vrida armen på folket som tror att de är totalt oåtkomliga. Miljardärerna med en girighet som är obegränsad. De som spekulerar med människors bostäder', sa Sánchez med eftertryck inför en entusiastisk publik. Hans ord möttes av starkt stöd och applåder, vilket underströk den samstämmighet som rådde bland de progressiva krafterna på plats.

Sánchez har under sin tid som premiärminister utmärkt sig genom att inta en kritisk hållning till USA:s och Israels krigföring i Mellanöstern, vilket har lett till en förbättrad popularitet på hemmaplan i Spanien. Landet har tydligt markerat sitt avstånd genom att vägra USA att använda spanska militärbaser för krigföring och genom att inte tillmötesgå Trumps krav på ökade försvarsanslag till Nato. Sánchez har även inte tvekat att kalla den israeliska krigföringen i Gaza för folkmord och har aktivt arbetat för att Spanien ska erkänna Palestina som stat, en linje som även Sverige har valt att följa. Denna ståndpunkt har lett till ansträngda relationer mellan Spanien och Israel.

Som en reaktion på ett påskfirande i El Burgos, Spanien, där en docka av premiärminister Benjamin Netanyahu eldades upp, utvisade Israel spanska diplomatiska sändebud från en militär-civil samverkanscentral i landet. Redan i mars hade Spanien kallat hem sin ambassadör från Israel som en protest mot krigföringen i Gaza och den bredare konflikten med Iran.

Parallellt med dessa diplomatiska spänningar har Spanien stärkt sina relationer med Kina. Premiärminister Sánchez besökte president Xi Jinping i Peking för fjärde gången på lika många år, ett möte som resulterade i undertecknandet av 19 ekonomiska avtal inom bland annat utbildning, jordbruk och investeringar. Dessa ekonomiska avtal signalerar en tydlig ambition från Spaniens sida att bredda sina internationella partnerskap och stärka sin globala position.

Stefan Löfven, ordförande för det europeiska socialdemokratiska partiet (PES), var en av talarna vid konferensen i Barcelona och fick en framträdande roll. Han varnade uttryckligen de progressiva rörelserna för faran med att samarbeta med auktoritära krafter. Löfven gav sitt helhjärtade stöd till Pedro Sánchez och framhöll att Europa borde vara tacksamt för att ha en sådan ledare som frontfigur för den progressiva rörelsen. 'Vi ska vara tacksamma för att ha en sådan ledare för den progressiva rörelsen', sade Löfven, vilket underströk hans starka tro på Sánchez ledarskap och vision.

Löfvens närvaro och stöd i Barcelona fick extra tyngd med tanke på att Donald Trump under samma dag valde att kritisera Spaniens ekonomiska politik offentligt. Trump uttryckte i ett inlägg på Truth Social sin oro över hur det går för Spanien ekonomiskt och menade att landets finanser är 'absolut fruktansvärda', trots att Spanien bidrar minimalt till Nato och dess militära försvar. 'Har någon sett hur illa det går för landet Spanien. Deras finanssiffror, trots att de bidrar med nästan ingenting till Nato och dess militära försvar, är absolut fruktansvärda. Sorgligt att se!!!', skrev Trump.

Denna samtidiga kritik från Trump och hyllning från Löfven belyser tydligt de politiska skiljelinjerna och de pågående ideologiska debatterna på den globala scenen. Möjligheten att utveckla och stärka den progressiva rörelsen, samtidigt som man bemöter utmaningarna från högerpopulismen och global ekonomisk instabilitet, stod i centrum för diskussionerna i Barcelona





