S-regeringens HVB-politik ifrågasätts av socialtjänstministern

Socialtjänstministern kritiserar Socialdemokraterna för att prioritera vem som driver HVB-hem framför kvaliteten på vården. Med exempel från S-styrda Stockholm visas brister som hotar barnens säkerhet.

Socialtjänstministern riktar skarp kritik mot Socialdemokraterna för deras inställning till HVB-hem. I en replik på en tidigare attack från S-politikern Alexander Ojanne framhåller ministern att det för S är viktigare vem som driver ett HVB-hem än att barnen får bra vård.

Detta illustreras tydligt av situationen i Stockholm, där socialdemokraterna styr. Trots att regeringen har vidtagit åtgärder som lett till att 39 HVB-hem och stödboenden förlorat sina tillstånd, väljer Ojanne att ignorera dessa fakta. Istället attackerar han regeringen och den privata HVB-marknaden, samtidigt som han undviker att nämna de allvarliga problemen i det egna styret. I Stockholm driver S-styret ett fåtal egna HVB-hem, men resultaten är nedslående.

Ett av hemmen ska läggas ner efter beslut från S-styret självt. Ett annat stod länge tomt och har sedan februari endast två placerade barn på sina åtta platser, vilket tyder på ineffektivitet och bristande kapacitet. Det tredje, ett hem för särskilt sårbara unga tjejer, har granskats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO påvisar stora brister i hanteringen av hot, våld och övergrepp.

Detta är ett uselt facit som gör samhället otryggare. De som får lida mest är barnen, som placeras i dessa hem i hopp om en bättre framtid, men istället riskerar att utsättas för ytterligare trauma. Samtidigt skickas den ekonomiska notan till skattebetalarna. Alexander Ojanne har ett högt tonläge och försöker framstå som barnens försvarare, men verkligheten visar något annat.

Hans fokus ligger inte på barnens bästa, utan på att få mer makt och bestämmanderätt över HVB-hemmen. Genom att ignorera de allvarliga bristerna i S-ägda hem och istället attackera privata aktörer visar han att ideologi går före omsorg. Det är dags att prioritera kvalitet och säkerhet framför vem som driver hemmen. Regeringen har redan vidtagit kraftfulla åtgärder för att strama upp HVB-marknaden, men det krävs ett fortsatt arbete för att skydda de mest utsatta barnen i samhället.

Socialdemokraterna måste ta sitt ansvar och fokusera på att förbättra vården i sina egna hem istället för att ägna sig åt politiskt käbbel





