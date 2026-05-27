Så undviker du fällorna med kreditkort på semestern - experternas bästa tips

Experterna ger råd om hur du väljer rätt kreditkort för resan, vilka bonusprogram som är värda att ha och vilka dolda avgifter du bör hålla dig borta från.

Att välja rätt kreditkort för semestern kan ge både ekonomiska fördelar och extra trygghet, men det finns flera fallgropar som många resenärer inte tänker på.

Enligt privat­ekonom Christina Sahlberg på Skandia bör du undvika att ta ut kontanter med kreditkortet - räntan börjar ofta löpa omedelbart, ibland med en effektiv ränta på 10-15 procent. Istället är det klokt att använda kortet för inköp och dra nytta av den räntefria perioden som gäller för de flesta varor och tjänster. För att undvika onödiga kostnader är det också viktigt att kontrollera om kortet har en årsavgift samt om det tillkommer valutapåslag när du handlar utomlands.

Vanligtvis ligger sådana påslag på omkring två procent, men vissa kort erbjuder noll påslag, vilket kan vara avgörande för frekventa resenärer





