S vill inte agera för att skydda Sveriges skogar

S säger nej till tydliga ramar för varsamt skogsbruk. Naturvårdsorganisationerna kritiserar partietsstādingar och menar att det är dags att gå från tyckande till handling.

S marknadsför sitt tyckande. Tyckande räcker inte för att skapa förändringar. Handlingarna är avgörande. Nu dör svenska djur och växter ut. 2249 arter är hotade. Av dess riskerar närmare 400 utrotning på grund av kalhyggesbruket. (Källa: SLU.) Majoriteten av svenska folket har begripit hur det står till och vill förändring.

Vad väntar S på? Gå från tyckande till handling!\Det är inte sant att Naturskyddsföreningen givit S toppbetyg i sin valguide. Föreningen har endast återgivit vad nomineringsgrupperna sagt om sig själva. Men även kommenterat, att S svar på flera tunga frågor inte stämmer med hur partiet tänker handla i kyrkomötet. Den kluvna tungan syns. för kyrkans skog – kyrkan är en och hel – och behöver sätta ramar för sitt skogsbruk. Skogsutredningens förslag är tydliga och nödvändiga för ett varsamt skogsbruk. S vill inte ha tydliga ramar. S säger NEJ till att kyrkomötet ska gå till handling för skogen. S använder marknadsföringstekniker för att byta fokus. S kallar en av kyrkomötet lagd ram för ”central förvaltning av skogen”. Naturligtvis är det inte så. Skogsbruksplaner och förvaltning ska också fortsättningsvis skötas på stiftsnivå – men inom den norm som kyrkan har bestämt, inte efter stiftsjägmästarnas huvuden. Men S vill att stiftsjägmästarna ska driva skogsbruk utan central ram. Då vet vi hur det blir: skogar ersätts med plantager som bidrar till översvämningar och artdöd. Varje ledamot kan välja att i kyrkomötet stödja motionerna för kyrkoutredningens förslag, gör det ni också Kristina Drotz och Henning Larsson! Gå från tyckande till handling





Kalhyggesbruk Skogsskydd Naturskyddsföreningen Kyrkomöte

