Saab Överträffar Förväntningarna Trots Lägre Orderingång

Saabs senaste finansiella rapport visar på ett starkt rörelseresultat som överträffar analytikernas prognoser, men orderingången minskar. Omsättningen ökar kraftigt och marginalerna förbättras.

Saab s finansiella rapport för den senaste perioden visar på en blandad bild, med ett rörelseresultat som överträffar analytikernas förväntningar men en orderingång som faller under förra årets nivåer.

Företaget redovisar en omsättning på 19 164 miljoner kronor, en ökning med 21,4 procent jämfört med de 15 792 miljoner kronor som rapporterades under samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till imponerande 23,6 procent, en markant förbättring jämfört med de 10,9 procent som noterades tidigare. Detta positiva resultat kan jämföras med Factsets konsensusprognos som låg på 19 605 miljoner kronor, vilket indikerar att Saab presterat bättre än förväntat på marknaden.

Ebitda-resultatet steg till 2 731 miljoner kronor från 2 140 miljoner kronor, vilket motsvarar en Ebitda-marginal på 14,3 procent jämfört med 13,6 procent året innan. Rörelseresultatet landade på 1 920 miljoner kronor, överträffande den förväntade nivån på 1 703 miljoner kronor, och rörelsemarginalen förbättrades till 10,0 procent från 9,2 procent. Denna förbättrade marginal tillskrivs främst den starka försäljningstillväxten och de skalfördelar som uppnåtts på rörelsekostnaderna.

Resultatet per aktie uppgick till 2,65 kronor, jämfört med 2,35 kronor under den motsvarande perioden förra året. Trots den positiva utvecklingen i omsättning och lönsamhet, visar orderingången en nedåtgående trend. Medan Aeronautics, Surveillance och Kockums uppvisade stark tillväxt i orderingången, minskade den inom Dynamics. Orderingången för medelstora ordrar ökade betydligt med 28 procent och nådde 9 455 miljoner kronor, jämfört med 7 398 miljoner kronor året innan.

Detta bidrog till en positiv book-to-bill ratio inom Surveillance och Dynamics på 1.2x. Däremot minskade orderingången för både stora och små ordrar. Orderingången för stora ordrar sjönk till 3 502 miljoner kronor från 5 287 miljoner kronor, och orderingången för små ordrar minskade till 5 286 miljoner kronor från 6 459 miljoner kronor. VD kommenterar att marknadsförhållandena fortsätter att vara gynnsamma med en god aktivitet inom samtliga affärsområden.

Företagsledningen betonar att efterfrågan på Saabs ledande lösningar inom luft-, land- och sjödomänerna förblir hög och att den stora orderstocken, i kombination med en fortsatt stark efterfrågan på marknaden, placerar Saab i en god position för att uppnå sina mål på medellång sikt. Johansson uttrycker en positiv syn på framtiden och betonar företagets förmåga att leverera värde till sina aktieägare. Utöver den finansiella rapporten, nämns även andra relevanta händelser och nyheter.

