Saabs 1,2-miljardersorder för luftvärn, trafikolycka på E6 och flera andra nyheter

Saab har order på 1,2 miljarder kronor för luftvärnssystem, trafikolycka på E6/E20, arbetsplatsolycka i Skellefteå, sänkta tullar på jordbruksmaskiner i USA, inbrott i Västerås, tunnelbanefel i Stockholm, tågstörning vid Linköping, lastbilstjuptrafik utanför Varberg, åtal för sexbrott mot tolv pojkar och pausering av Trump-fond.

Saab har tagit en order på cirka 1,2 miljarder kronor för sensorer och ledningssystem till ett markbaserat luftvärn ssystem för den svenska armén. Enligt Saab s pressmeddelande levereras utrustningen mellan 2029 och 2030.

Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance, förklarar att ordern förbättrar arméns förmåga till luftförsvarsoperationer och är ett viktigt erkännande av Saabs Giraffe AMB och GBAD-system. Trafikverket rapporterar om en trafikolycka på E6/E20 före Fittja i södra Stockholm där flera bilar är inblandade. Olyckan har skett i vänster körfält mot Stockholm och räddningstjänst är på plats. Händelsen orsakar stor trafikpåverkan med långa köer enligt P4 Stockholm.

En arbetsplatsolycka inträffade i Skellefteå under natten där en man utsattes för något ämne i ansiktet. Mannen transporterades till sjukhus för kontroll och kunde lämna efter genomförd undersökning. Händelsen klassificeras som en arbetsplatsolycka. I USA bekämpar president Donald Trump ökade kostnader för jordbrukare genom att sänka tullarna på jordbruksmaskiner.

Tullsatsen på skördetröskor sänks från 25 till 15 procent och andra tariffer minskas från 15 procent. Sänkningarna gäller från den 8 juni till slutet av december 2027. Orsaken är att jordbrukarna påverkas negativt av kostnadshöjningar efter kriget i Mellanöstern. En inbrottsliga hände sig i Västerås under natten mot tisdag då en restaurang angreps.

Polisen hittade en berusad man i 30-årsåldern nära platsen med misstänkt stöldgods. Han omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusade personer och en anmälan om stöld genom inbrott gjordes. SL meddelar om fortsatta signalfel på tunnelbanans röda linje som orsakar förseningar och inställda avgångar. Felet har hittats och arbetet med att lösa det pågår, men fortfarande ingen tidsram för normal trafik.

Även den gröna linjen påverkas av tekniska problem. På Linköpings linje uppstod ett signalfel som stör tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö. Fjärrtåg kan inte stanna i Norrköping eller Linköping, och trafiken ledes om. Lokaltrafiken är också påverkad.

Prognosen är att trafiken normaliseras klockan 10. En lastbilschaufför på en rastplats utanför Varberg upptäckte under natten att personer försökte stjäla gods från hans lastbil. Chauffören förföljde tjuvarna och larmade polisen. En av gärningsmännen flydde i en lastbil som polisen upptäckte och kunde senare gripa.

Lastbilen hade kolliderat med en polisbil, vilket orsakat totalstopp på E6 i södergående riktning. En man i 30-årsåldern åtalas för sexualbrott mot tolv pojkar. Enligt åtalet använde han sociala medier för att locka barn med nikotin och pengar och sedan utsätta dem för övergrepp. Han ska ha våldtagit en 15-årig pojke minst sju gånger under sommaren 2025.

Polisen hittade 1 200 filmer med övergreppsmaterial på hans digitala enheter, varav 700 bedöms som särskilt hänsynslösa. Den åtalade har erkänt innehav av barnpornografi men nekar till våldtäkt och andra övergrepp. USA:s justitiedepartement meddelar att införandet av en fond på 1,8 miljarder dollar, avsedd för allierade till Donald Trump, temporärt stoppas. Fondens status är nu i paus





