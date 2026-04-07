SaaS-branschen i förändring: Fokus skiftar från tillväxt till lönsamhet

En ny SaaS-barometer avslöjar en bransch i omställning, där effektivitet och lönsamhet prioriteras framför ren tillväxt. Lär dig mer om de förändrade prioriteringarna och hur bolag anpassar sig.

Den svenska SaaS-branschen har genomgått en anmärkningsvärd transformation. Från att ha präglats av explosionsartad tillväxt och snabb internationell expansion, med företag som tidigt etablerade sig globalt, har branschen nu inträtt i en ny fas.

Fokus har skiftat och lägger nu i allt högre grad tyngdpunkten på effektivitet och finansiell kontroll. En ny SaaS-barometer, baserad på faktisk bokslutsdata från svenska bolag som använt Kleers system under åren 2024 och 2025, kastar ljus över dessa förändringar. Rapporten visar tydliga tecken på en mognadsprocess, där bolagen går från att enbart optimera för tillväxt till att fokusera på hur tillväxten omsätts i lönsamhet. \En av de mest framträdande signalerna i rapporten är den ökande effektiviteten. Omsättningen per anställd för medianbolaget ökade med över 20 procent under året, samtidigt som medianbolaget minskade sin personalstyrka något med 2,6 procent. Den totala omsättningen steg samtidigt med cirka 11 procent, vilket indikerar att bolagen får ut mer av varje anställd. Tillväxten i branschen drivs nu främst av ett fåtal aktörer. Bolagen fokuserar på att optimera befintliga resurser istället för att ständigt utöka personalstyrkan. Detta återspeglas tydligt i siffrorna, vilket tyder på att företagen nu har mer effektiva team, tydligare erbjudanden och bättre kontroll över sina kostnader. Artificiell intelligens (AI) lyfts också fram som en viktig faktor, både genom att effektivisera interna processer och genom att öka kundvärdet i produkterna. SaaS-barometern indikerar även en ökning av andelen lönsamma bolag under tidsperioden. Medianmarginalen är dock fortfarande svagt negativ, vilket tyder på en bransch under omställning där fler bolag rör sig i rätt riktning, men där bred lönsamhet ännu inte är helt etablerad. Investerare och styrelser förväntar sig en tydlig plan för lönsamhet, vilket speglar en förändrad syn på framgång i SaaS-sektorn.\När man undersöker de olika segmenten mer detaljerat, framgår det att den totala starka tillväxten i hög grad drivs av ett mindre antal bolag. Medianutvecklingen är mer återhållsam. Generellt sett uppvisar större bolag högre effektivitet och starkare marginaler, medan mindre bolag i större utsträckning präglas av volatilitet och behov av kostnadskontroll. Sammantaget ökar den totala personalstyrkan i sektorn med 3,3 procent, samtidigt som medianbolaget minskar sin organisation. Denna ökning drivs av större aktörer, vilket indikerar en konsolidering och differentiering inom branschen. Ett intressant exempel är Mentimeter, som under 2025 lyckades vända utvecklingen och uppvisa tydligt förbättrad lönsamhet efter flera år av aggressiva investeringar och minusresultat. Företaget valde medvetet att behålla sin personalstyrka och fokuserade istället på att öka effektiviteten inom den befintliga organisationen. Detta tillvägagångssätt, kombinerat med stark nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder, visade sig vara framgångsrikt. Det understryker vikten av att anpassa strategier och prioritera lönsamhet i den nuvarande SaaS-marknaden. Sammanfattningsvis reflekterar SaaS-barometern en bransch i förändring, där fokus har förflyttats från snabb tillväxt till hållbar lönsamhet och effektiv resursanvändning. Bolag som kan anpassa sig till denna nya verklighet kommer att vara bäst positionerade för att lyckas i framtiden





dagensindustri / 🏆 46. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Saas Tillväxt Lönsamhet Effektivitet Finansiell Kontroll Mentimeter Kleer Svensk Saas Digital Ekonomi

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

ANNONS: Ny rapport visar: Saas-bolag blir mer effektivaFärre anställda, men högre intäkter per medarbetare. SaaS-sektorn i Sverige är mitt i en omställning, visar en analys av data från 151 bolag med sin ekonomi i Kleer. Här är de viktigaste insikterna från SaaS-barometern 2026.

Läs mer »