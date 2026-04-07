SaaS-branschen i omställning: Fokus flyttas från tillväxt till lönsamhet

Den svenska SaaS-branschen genomgår en förändring. En ny rapport visar att effektivitet och finansiell kontroll prioriteras över snabb tillväxt, med fokus på ökad lönsamhet och optimering av befintliga resurser. Större bolag dominerar tillväxten, medan många mindre bolag fokuserar på kostnadskontroll. Mentimeter är ett exempel på ett bolag som vänt utvecklingen genom att fokusera på effektivitet och lönsamhet.

Den svenska SaaS-branschen, som länge kännetecknats av snabb tillväxt och internationell expansion, visar nu tecken på mognad och en tydlig förändring i fokus. Den senaste SaaS-barometern, baserad på faktisk bokslutsdata från svenska bolag som använt Kleers system under 2024 och 2025, avslöjar en sektor i omställning där effektivitet och finansiell kontroll prioriteras högre än tidigare.

Rapporten, som framhäver en ökad omsättning per anställd, minskad personalstyrka hos medianbolaget och en total omsättningsökning, tyder på att branschen ställer om för att maximera lönsamheten. Flera bolag, med en tydligare inriktning på kostnadskontroll och ett ökat fokus på att optimera befintliga resurser, visar att de nu strävar efter att växa inom de ramar som redan är etablerade. AI nämns som en bidragande faktor till effektivare interna processer och högre kundvärde, vilket ytterligare understryker den förändrade agendan.\En av de mest framträdande signalerna i barometern är den ökade effektiviteten. Omsättningen per anställd för medianbolaget ökade med över 20 procent under året, samtidigt som personalstyrkan minskade något. Detta illustrerar en bransch som fokuserar på att maximera utnyttjandet av sina anställda och team. Tillväxten drivs nu i högre grad av ett fåtal aktörer, medan de flesta bolag istället fokuserar på att växa effektivt inom befintliga strukturer. De tydligare erbjudandena och bättre kostnadskontrollen bidrar också till denna utveckling. Andelen lönsamma bolag har ökat, men medianmarginalen är fortfarande svagt negativ, vilket tyder på en sektor som fortfarande är under omställning. Investerare och styrelser kräver nu en tydlig väg mot lönsamhet, vilket speglar en förändrad mentalitet inom branschen. Denna förändring illustreras tydligt genom Mentimeters framgångsrika omvandling, där bolaget vände utvecklingen under 2025 efter aggressiva investeringar och minusresultat. Fokus skiftades från ren tillväxt till att uppnå positiva marginaler, vilket ledde till en mer effektiv organisation utan personalnedskärningar. Denna strategi, kombinerat med en stark nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder, visar på den framgångsrika övergången till ett mer lönsamt affärslandskap.\När man tittar närmare på de olika segmenten, framgår det att större bolag generellt uppvisar högre effektivitet och starkare marginaler, medan mindre bolag präglas av större volatilitet och ett ökat behov av kostnadskontroll. Den totala personalstyrkan i sektorn ökar, men medianbolaget minskar sin organisation, vilket antyder att tillväxten i hög grad drivs av större aktörer. SaaS-barometern visar en komplex bild av en bransch i förändring. Vissa bolag lyckas kombinera tillväxt och lönsamhet, medan andra fortsätter att söka efter rätt balans. Pontus Björnsson, vd på Kleer, betonar att aggressiv tillväxt utan lönsamhet inte längre är tillräckligt och att både investerare och styrelser kräver en tydlig strategi för att uppnå lönsamhet. Mentimeters framgångsrika omvandling, med fokus på att öka effektiviteten inom befintlig organisation, illustrerar den förändrade strategin i branschen. De senaste fem åren har varit dramatiska och kravet på positiva marginaler har blivit allt mer centralt. Denna utveckling, tillsammans med fokus på att behålla personal och öka effektiviteten, visar hur SaaS-branschen anpassar sig för att möta de ökande kraven på lönsamhet och hållbar tillväxt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Batteritillverkaren vinstvarnar för första kvartaletDen sydkoreanska batteritillverkaren LG Energy flaggar för en större förlust än väntat för det första kvartalet.

Read more »

Din pension kan vara felplacerad – utan att du vet om detNär marknaden svänger kan det få större konsekvenser än du tror.

Read more »

ANNONS: Ny rapport visar: Saas-bolag blir mer effektivaFärre anställda, men högre intäkter per medarbetare. SaaS-sektorn i Sverige är mitt i en omställning, visar en analys av data från 151 bolag med sin ekonomi i Kleer. Här är de viktigaste insikterna från SaaS-barometern 2026.

Read more »

”Vistelseförbuden har gett större effekt än vi trodde”Regionpolischefen i Väst Hampus Nygårds om hur brottligheten ska motarbetas.

Read more »

SaaS-branschen i förändring: Fokus skiftar från tillväxt till lönsamhetEn ny SaaS-barometer avslöjar en bransch i omställning, där effektivitet och lönsamhet prioriteras framför ren tillväxt. Lär dig mer om de förändrade prioriteringarna och hur bolag anpassar sig.

Read more »

Iran: Inga större skador på KhargMerparten av infrastrukturen på oljeön Kharg är intakt efter de amerikanska attackerna på tisdagen, rapporterar CNN, som hänvisar till…

Read more »