”Sagan om ringen: Striden vid Rohan” kommer till Netflix – en animerad flopp med oväntad charm

Den animerade filmen ”Sagan om ringen: Striden vid Rohan”, som tidigare var en biosuccé, kommer till svenska Netflix den 28 april. Filmen utforskar Helm Hammerhands historia och introducerar en ny karaktär, krigarprinsessan Hera. Trots att den var en flopp på bio, beskrivs den som sevärd av kritiker.

På svenska Netflix den 28 april landar en film som väckt blandade känslor hos både kritiker och publik: ”Sagan om ringen: Striden vid Rohan”. Denna anime-film, som utspelar sig hundratals år före händelserna i ”Sagan om de två tornen”, fördjupar sig i historien om Helm Hammerhand, den legendariske kungen av Rohan, och den ikoniska befästningen Helms Deep.

Men filmen introducerar också en ny, originell karaktär – krigarprinsessan Hera – som inte förekommer i J.R. R. Tolkiens ursprungliga verk. Detta grepp, tillsammans med den animerade stilen, har varit en av de faktorer som delat åsikterna. Bakgrunden till filmens tillkomst är minst sagt intressant.

Medan Peter Jacksons ”Sagan om ringen”-trilogi och ”Hobbit”-filmerna blev enorma biosuccéer, med intäkter på runt en miljard dollar per film, blev ”Striden vid Rohan” en rejäl flopp. Med endast 15 miljoner dollar i intäkter på bio, var det en betydande besvikelse för Warner Bros. Anledningen till att filmen överhuvudtaget producerades tros vara ett försök att behålla filmrättigheterna till Tolkiens värld. Animation erbjöd en kostnadseffektiv lösning och en möjlighet att experimentera med ett nytt format inom franchisen.

Detta strategiska beslut, även om det inte resulterade i en kommersiell succé, säkerställde att Warner Bros. fortsatte att ha tillgång till den värdefulla världen av Midgård. MovieZines recensent Katarina Emgård beskriver filmen som ”en blodig krigshistoria” och lyfter fram både de visuella styrkorna – ”ett visuellt virrvarr av magiskt vackra detaljer” – och svagheterna – ”trötta bakgrundsmiljöer och delvis fabriksstöpta karaktärer”.

Hon ger filmen betyget 3/5 och tillägger att den, trots ett ”relativt rustikt manus” och ett ”överraskande blodigt utfall”, är ”absolut sevärd”. Denna blandade recension speglar den allmänna uppfattningen om filmen: den är inte en mästerverk, men den erbjuder en intressant och våldsam inblick i en tidigare outforskad del av Tolkiens värld. Tidigare har filmen streamats på HBO Max, men nu får den alltså en ny chans att nå en bredare publik via Netflix.

