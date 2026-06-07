Sagrada Família invigs igen - påve Leo XIV välsignar Gaudís mästerverk

Påve Leo XIV ska den 10 juni välsigna det högsta tornet på Sagrada Família i Barcelona, exakt 100 år efter Antoni Gaudís död. Det avgörs om påven ger tecken om en möjlig helgonförklaring av Gaudí. Bygget pågått i över 140 år och ska enligt plan vara färdigt till mitten av 2030-talet. Samtidigt spänner situationen i Taiwan och Mellanöstern i nyheterna.

Nu inträffar en unik ceremoni i Barcelona när påve Leo XIV den 10 juni välsignar den sista och högsta tornen på Sagrada Família , Antoni Gaudí s ikoniska arkitektoniska mästerverk.

Denna händelse markerar exakt hundraårsminnet av Gaudís död 1926, och väcker frågor om om och när den genialiske arkitekten kan bli upphöjd till helgon i den romersk-katolska kyrkan. Bygget av Sagrada Família har pågått i över 140 år och enligt nuvarande planer ska de sista större konstruktionsarbetena vara klara till mitten av 2030-talet





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Sagrada Família Påve Leo XIV Antoni Gaudí Helgonförklaring Barcelona

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