Säkerhet på deltid: Hur små företag kan stärka sin IT-styrning och informationssäkerhet

Små och medelstora företag står inför samma cyberhot som stora organisationer, men saknar ofta resurser för att hantera dem. Zala Management erbjuder fractional leadership, där företag får tillgång till en CIO eller CISO på deltid, vilket möjliggör strategisk IT-styrning och informationssäkerhet på ledningsnivå. Experter från bolaget förklarar hur detta koncept kan hjälpa företag att höja sin säkerhetsmognad och integrera säkerhet i affärsutvecklingen.

I dag står små och medelstora företag inför samma cyberhot som stora organisationer, men utan lika stora resurser, säkerhetsteam eller specialistkompetens. Detta leder ofta till att säkerhetsarbetet prioriteras ned eller hanteras på ett fragmentariskt sätt, enligt Jockum Nilsson, CIO-konsult på Zala Management.

Många företag är medvetna om riskerna, men saknar struktur och ansvar på ledningsnivå. Konsekvenserna kan vara allvarliga, från driftstopp och dataläckor till skadat förtroende hos kunder och partners. För att möta denna utmaning arbetar Zala Management med fractional leadership, ett koncept där företag får tillgång till en CIO eller CISO på deltid, men med fullt mandat.

Nilsson förklarar att bolaget går in i organisationen med samma ansvar som en anställd IT- eller säkerhetschef, men utan att företaget behöver bära hela kostnaden. Detta innebär att även mindre bolag kan få strategisk IT-styrning och informationssäkerhet på ledningsnivå, vilket gör att någon faktiskt äger frågan och driver arbetet framåt. Christian Hedström, CISO-konsult, påpekar att en vanlig brist i många organisationer är att IT- och säkerhetsfrågor behandlas isolerat från affären. Många börjar i teknik när de borde börja i verksamheten.

Zala Management utgår från affärsmål, kritiska tillgångar och risker. När man förstår vad som verkligen är viktigt för bolaget kan man prioritera rätt och bygga en långsiktig plan. Informationssäkerhet är inget projekt som blir klart över en natt – det handlar om att steg för steg höja mognaden. Genom att anpassa uppdragets omfattning efter företagets behov förklarar Jockum Nilsson att arbetet kan växa i takt med organisationen.

När ledningen får en tydlig struktur blir säkerhet en del av affärsutvecklingen, inte bara ett tekniskt problem – och det är också där den verkliga nyttan uppstår. När någon tar helhetsansvaret blir säkerhetsarbetet både billigare, smartare och betydligt mer effektivt. Zala Management är ett svenskt konsultbolag som erbjuder fractional CIO- och CISO-tjänster. Bolaget hjälper organisationer att stärka IT-styrning och informationssäkerhet genom strategiskt ledarskap på deltid, anpassat efter varje kunds behov och mognadsgrad.

Denna artikel är producerad av Brand Studio i samarbete med Zala Management och är inte en artikel av Dagens industri





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cybersäkerhet Fractional Leadership IT-Styrning Informationssäkerhet Små Företag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NIS2-direktivet: Ledningens ansvar för säkerhet i praktikenEU:s NIS2-direktiv understryker ledningens ansvar för säkerhet som en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Artikeln utforskar hur organisationer kan säkerställa att säkerhetsarbete inte bara är dokumenterat utan också fungerar i praktiken under press. Exobe erbjuder stöd för att navigera dessa utmaningar med teknisk expertis och strategiskt omdöme.

Read more »

NIS2 och ledningens ansvar för säkerhetEU-direktivet NIS2 tydliggör att säkerhet inte är en isolerad fråga utan en integrerad del av verksamhetsledningen där ledningen bär det slutgiltiga ansvaret för organisationens förmåga att hantera hot.

Read more »

Fransk seger i VM-final och AI-säkerhetEn undersökning bland bankens analytiker visar att Frankrike ska besegra Spanien i VM-finalen. Dessutom varnas för riskerna med AI-säkerhet, särskilt när data används och exponeras i AI-miljöer. XLENT Cyber Security erbjuder konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap.

Read more »

AI-säkerhet: Fallgropar och risker i AI-utvecklingenGeopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring AI. Samtidigt vill företag ta vara på teknikens potential. Men fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Fel träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. För att minska riskerna och göra AI-lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader, erbjuder XLENT Cyber Security konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap.

Read more »