Säkerhetsförfall i VM: Supportrar gick in på arenan utan kontroll

En omfattande säkerhetsinsats före England-Kroatien i VM i USA föll tillfälligt, enligt rapporter från åskådare. Trots att polisen hävdade att det fanns välutbildad personal och specialiserade resurser utplacerade runt arenan, kunde stora grupper av supportrar enkelt gå in på arenan utan att genomgå säkerhets- eller biljettkontroller.

En omfattande säkerhet sinsats före England - Kroatien i VM i USA föll tillfälligt. Trots att polisen hävdade att det fanns välutbildad personal och specialiserade resurser utplacerade runt arenan, rapporterade åskådare att stora grupper av supportrar enkelt kunde gå in på arenan utan att genomgå säkerhet s- eller biljettkontroller.

En åskådare beskrev säkerheten som 'löjeväckande' och att stora luckor fanns vid sidan av biljettspärrarna. Detta var i kontrast till den första matchen på arenan, mellan Nederländerna och Japan, som spelades inför 'den mest komplexa och robusta säkerhetsoperationen som någonsin genomförts i landet'





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