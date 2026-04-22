Säkerhetsläge i Borlänge och starka finansrapporter präglar nyhetsbilden

Borlänge stänger 15 skolor efter våldshot, samtidigt som storbanker och industribolag redovisar oväntat starka kvartalsresultat och Adobe lanserar massiva aktieåterköp.

I en omfattande säkerhetsinsats har Borlänge kommun fattat det svåra beslutet att hålla 15 skolor stängda under dagen. Beslutet gäller allt från förskolor till gymnasieskolor och grundar sig i ett inkommet hot om våld mot verksamheterna. Kommundirektör Jörgen Olsson betonar att agerandet är proaktivt och att högsta prioritet är att garantera en trygg miljö för samtliga elever och medarbetare.

Kommunens krisorganisation är fullt aktiverad och arbetar i nära samarbete med polismyndigheten för att kartlägga situationen och säkerställa att inga risker föreligger innan skolorna återigen kan öppna sina dörrar. Samtidigt rapporteras om oroligheter i Mellanöstern där ett containerfartyg blivit beskjutet av Irans revolutionsgarde nordost om Oman. Även om inga personskador rapporterats har fartygets kommandobrygga fått omfattande skador i attacken. Den geopolitiska spänningen förstärks av USA:s president Donald Trump som kommenterat det ekonomiska läget i Iran och situationen kring Hormuzsundet. På den finansiella marknaden präglas nyhetsflödet av starka kvartalsrapporter. Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 8,2 miljarder kronor för första kvartalet 2026, vilket överträffar analytikernas genomsnittliga förväntningar. Även industrijätten ABB imponerar med en rekordartad orderingång på 11,3 miljarder dollar, vilket är betydligt högre än vad marknaden estimerat. Nordea inleder också rapportperioden för storbankerna med styrka trots en turbulent finansmarknad. Bankens rörelsevinst landade på 17,2 miljarder kronor. VD Frank Vang-Jensen framhåller att banken inlett året stabilt och att utsikterna för helåret förblir oförändrade, trots en viss press på räntenettot som dock dämpades av ökade intäkter från avgifter och provisioner. Utöver de stora ekonomiska och säkerhetsmässiga händelserna rapporteras det om lokala incidenter och stora företagsbeslut. I Lund har polisen upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet efter att en person observerats anlägga en brand i ett buskage i Värpinge. I Strängnäs utreddes larm om smällar under tisdagskvällen, men polispatruller på plats kunde inte finna några bevis för brott. På den amerikanska teknikmarknaden agerar Adobe kraftfullt genom att lansera ett massivt aktieåterköpsprogram värt närmare 230 miljarder kronor. Beslutet, som sträcker sig fram till 2030, ses som en signal om förtroende för bolagets kassaflöde mitt i en utmanande tid där aktiekursen pressats av osäkerhet kring AI-utvecklingens inverkan på traditionella designverktyg. Adobes aktie reagerade positivt på beskedet under efterhandeln på New York-börsen





