Säkerhetsproblem kring statsministerparet: Reporter tar sig in i deras privata herrgård

En reporter från Aftonbladet har lyckats ta sig in i statsminister Stefan Löfvens och Birgitta Eds privata herrgård genom att använda en enkel bluff. Händelsen väcker frågor om Säkerhetspolisens skydd och hur lätt det är att nå de mest känsliga platserna.

På valnatten 1973 vann Socialdemokraterna, men Olof Palme gjorde det sämsta valet för partiet på mer än 40 år. Efter valvakan mötte han journalister utanför radhuset i Vällingby där han önskade dem ett vänligt godnatt.

När han var på väg mot dörren vände han sig om: han ville att de skulle sluta filma. Det är dags att ta fram nyckeln från gömstället i trädgården, förklarar han. Det är häpnadsväckande i sin totala naivitet. Att någon skulle vara lika oförsiktig i dag - när Sverige fått uppleva hur fruktansvärt illa det kan sluta - framstår som otänkbart.

Att hålla isär sin offentliga position med sina privata intressen: Herrgården Vängården Fållökna, som de köpt tillsammans med en vän, används både som privat bostad och som plats för den stiftelse som Birgitta Ed och vännen har startat. Stiftelsen har bjudit in till arbetsdagar för volontärer - som i utbyte mot att jobba gratis för att rusta upp deras fastighet utlovas ett bra nätverk. Stiftelsen har hållit möten i Sagerska palatset.

Sig som volontär - och sex dagar senare promenerar hon in i statsministerparets herrgård. Det enda hon behöver göra är att skicka ett mejl. Är du Lisa? undrar Säpos vakter, som sitter i skuggan under ett träd när hon traskar in på gården. Mer kontroller än så görs inte av vare sig henne eller den svarta ryggsäck hon bär på.

På plats visar Birgitta Ed upp statsministerparets sovrum. Röstlund vistas sedan i flera minuter ensam på ett av våningsplanen i bostaden. Ed berättar också saker om Säkerhetspolisens arbete som Aftonbladet inte publicerar, då de kan påverka säkerheten. Och man undrar: Om nu inte statsministerparet är mer försiktige, varför ingriper inte Säpo?

Lärde sig inte Säkerhetspolisen något av avslöjandet om hur deras säkerhetsvakter - genom att bokföra sina löpturer i en offentlig träningsapp - Om det tar Aftonbladet sex dagar att ta sig in, vad tar det då för aktörer som vill Sverige - och Kristersson - illa? Hur är det ens möjligt att en reporter, bara genom att fingera ett efternamn och ändra sin bild en aning med hjälp av ett AI-verktyg, kan ta sig rakt in i statsministerns mest privata sfär?

Om det tar Aftonbladet sex dagar, vad tar det då för aktörer som vill Sverige - och Kristersson - illa





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