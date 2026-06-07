Säkerhetsrisker i datahanteringen

Datasäkerhet handlar om att säkerställa proportionalitet i datahanteringen. Det är viktigt att ställa konkreta säkerhetskrav och använda tekniska spärrar för att skydda data. Geopolitisk oro ska inte leda till att större säkerhetsproblem skapas.

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De största säkerhetsriskerna uppstår när information inte klassas korrekt, när behörigheter är otydliga, när leverantörsleden inte granskas systematiskt och när data sprids i fragmenterade system utan spårbarhet. Det sker exempelvis vid fragmenterade system som tvingar data att skickas via e-post. Magkänsla skapar bristfällig klassificering. Brister i klassificeringar beror ofta på subjektiva bedömningar som görs på individnivå.

Då är det enklare att säga nej till en molnplattform än att ta ansvar för en proportionerlig riskbedömning. Konsekvensen blir ineffektivitet och onödigt stora kostnader. Datasäkerhet handlar i hög grad om att säkerställa proportionalitet, oavsett tekniska plattformar. Därför föreslår vi att följande görs i projekt: skapa hybridlösningar för de 5-10 procent av data som verkligen kräver högsta skyddsnivå.

Låt inte undantaget styra hela branschen. Ställ konkreta säkerhetskrav. Fråga inte bara var servern står, utan hur data är krypterad, vem som har åtkomst och hur aktiviteter loggas. Använd tekniska spärrar.

Moderna molnplattformar erbjuder avancerad säkerhet som de flesta svenska organisationer aldrig skulle kunna bygga själva. Se på datasäkerhet som en kompetens och inte som en policy. Utbilda projektledare, utse säkerhetsansvariga och granska åtkomsträttigheter regelbundet. Geopolitisk oro är förståelig, men den får inte leda till att vi skapar större säkerhetsproblem än de vi försöker lösa.

Vi måste börja ställa konkreta säkerhetskrav baserade på faktiska riskanalyser och definiera vilken skyddsnivå som krävs. Proportionalitet är inte lägre säkerhet. Det handlar om att höja den där det verkligen behövs





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Datasäkerhet Säkerhetsrisker Tekniska Spärrar Geopolitisk Oro Proportionalitet

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