Säkerhetsrisker med AI: Hur företag kan undvika fallgropar och bygga robusta lösningar

Geopolitisk oro och ökade cyberhot kräver ett starkare säkerhetsfokus när företag implementerar AI. Experter från XLENT Cyber Security varnar för risker med felaktiga träningsdata och bristande kontroll, samt hur AI kan dra slutsatser om känslig information utan explicit data. Artikeln förklarar hur företag kan säkra sin AI-utveckling och minska regulatoriska risker.

Geopolitisk oro, fler cyberangrepp och ett snabbt förändrat hotlandskap kräver ett tydligare säkerhetsfokus, även kring artificiell intelligens. Samtidigt vill företag dra nytta av teknikens potential, säger Charlotte Korssell, vd för XLENT Cyber Security.

– Det är här fallgroparna uppstår. Säkerhetsarbetet ställer högre krav på styrning, kontroll och förståelse för hur data används och exponeras i AI-miljöer. Felaktiga träningsdata kan få regulatoriska konsekvenser, ändå underskattar många hur avgörande datavalet är. Fredrik Bellner, cybersäkerhetsexpert på bolaget, varnar för betydande risker om en AI-modell eller agent tränas på data som bryter mot exempelvis GDPR, Cybersäkerhetslagen eller interna krav.

– Modellen kan behöva byggas om från grunden. Till skillnad från traditionell IT går det inte att radera data helt – känslig information kan finnas kvar i modellen, vilket kan leda till förlorade investeringar och påverka kritiska kärnprocesser. Robin Spinelli Scala, affärsutvecklare inom AI, pekar ut AI som tränas på stora mängder data utan korrekt styrning som en central sårbarhet. – En LLM kan upptäcka mönster som människor missar och dra slutsatser om känslig information, även utan explicit data.

Det gör AI-agenter svåra att kontrollera och kan få dem att utföra uppgifter de inte är avsedda för. Det räcker inte att bygga AI, utan den måste byggas rätt från början. XLENT Cyber Security stöttar organisationer i att införa AI säkert, effektivt och kostnadskontrollerat. Enligt Charlotte Korssell handlar det inte bara om att öka takten i AI-utvecklingen, utan om att minska risker och göra lösningarna robusta inför förändrade regelverk och säkerhetskrav, samt minimera framtida driftskostnader.

– Det finns många sätt att utveckla och använda AI, vilket gör arkitekturvalen avgörande. Vi stödjer verksamheter att utveckla och säkra AI-lösningar i en tid där generativ AI ökar kraven på säkerhet, förutsägbarhet och regelefterlevnad. Vårt uppdrag är att bidra till ett tryggare digitalt samhälle och stärka Sveriges säkerhet. I dag är det viktigare än någonsin.

XLENT Cyber Security erbjuder konsulttjänster inom informations- och cybersäkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd, IT-juridik och civil beredskap. Företaget ingår i XLENT Consulting Group, en koncern med 600 konsulter verksamma i Sverige och Norge. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med XLENT Cyber Security och ej en artikel av Dagens industri





